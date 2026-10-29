Del estampado de vaca al camuflaje: las prendas que sacan tu armario de la rutina

Los estampados vuelven a reclamar su sitio en el armario y esta temporada lo hacen con propuestas para todos los estilos. El camuflaje se cuela en prendas de tul, los cuadros reivindican su lado más clásico y el animal print sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan dar carácter a un conjunto. A ellos se suman las rayas con textura, los pequeños dibujos multicolor y los accesorios que juegan con el color. Seis propuestas para incorporar los estampados de tendencia al vestidor y salir de los básicos de siempre.

Camuflaje en clave femenina

El estampado militar se reinventa en una versión mucho más ligera y delicada. Algo Bonito apuesta por el tul estampado en verde para una combinación de falda midi y top a juego que contrasta con la estética más utilitaria del camuflaje. Dos piezas que pueden llevarse juntas para un look coordinado o por separado, mezcladas con prendas lisas para rebajar su protagonismo.

Top de tul estampado camuflaje verde, de Algo Bonito, 24,99 €. Falda midi a juego, 24,99 €.

Las Mary Jane se reinventan con pelo y comodidad extra

Los zapatos planos también pueden tener personalidad. FitFlop actualiza las clásicas Mary Jane con las Delicato, confeccionadas en piel con acabado de pelo y rematadas con una correa ajustable sobre el empeine. Su diseño sofisticado esconde una de las grandes apuestas de la marca: la tecnología Dynamicush, que incorpora almohadillas de amortiguación en la suela para absorber los impactos. La plantilla anatómica y el soporte del arco del pie completan una propuesta que combina estética y confort para quienes no quieren renunciar a la comodidad por seguir las tendencias.

Mary Jane Delicato de FitFlop, 130 €.

Cuadros que nunca pasan de moda

Los cuadros regresan temporada tras temporada, pero encuentran nuevas formas de actualizarse. Esta chaqueta corta y estructurada de Badits apuesta por un diseño de aire clásico, con cuello alto, botonadura central y solapas decorativas. Su silueta definida la convierte en una buena opción para dar protagonismo a un conjunto sencillo de pantalón y camiseta, o para combinarla con otras prendas de inspiración sastre.

Chaqueta corta de cuadros, de Badits, 210 €.

Rayas con un giro sartorial

Las rayas también se alejan de su versión más convencional. El chaleco Navy Franklin Vest, de la colección Le Clôs de Byan, combina el azul marino con líneas en espiga y matices óxido que aportan profundidad al tejido. Su largo corto y su patrón direccional actualizan la sastrería clásica y permiten llevarlo tanto sobre una camisa como directamente sobre la piel.

Chaleco Navy Franklin Vest, de Byan, 185 €.

El ‘animal print’ sigue teniendo mucho que decir

El estampado animal continúa siendo uno de los recursos más efectivos para transformar un look. Roberto Verino lo lleva a una blusa ligera en tonos camel y beige, con cuello subido y lazada, un detalle que añade un punto sofisticado al conjunto. Una prenda que funciona especialmente bien con pantalones negros, vaqueros o faldas de líneas sencillas.

Blusa con lazada y animal print, de Roberto Verino, 180 €.

El estampado también se lleva en los accesorios

No hace falta apostar por una prenda llamativa para sumarse a la tendencia. Las gafas de sol permiten introducir el color y los estampados en pequeñas dosis. Este modelo bicolor combina el carey con el tono pistacho, una mezcla que rompe con las monturas tradicionales y añade un toque diferente incluso a los estilismos más discretos.

Gafas de sol bicolor en carey y pistacho, 85 €.

Pequeños dibujos para alegrar los básicos

Frente a los estampados más rotundos, los motivos pequeños ofrecen una alternativa fácil de llevar a diario. Vilagallo propone una camisa blanca de manga larga cubierta de pequeñas ilustraciones multicolor, una fórmula que conserva la versatilidad de una prenda básica, pero suma color y personalidad. Con vaqueros, pantalones de vestir o una falda lisa, es una opción para dar vida al armario sin complicarse.

Camisa blanca con pequeñas ilustraciones multicolor, de Vilagallo, 89,90 €.

El estampado de vaca pisa fuerte

El animal print va más allá del clásico leopardo y encuentra en el estampado de vaca una de las opciones más atrevidas de la temporada. UGG lleva esta tendencia a sus botas Bucked Tall, confeccionadas en pelo de becerro con un diseño pintado a mano que hace que cada par sea único. Las costuras artesanales en piel, el forro de suave piel de oveja y la suela de plataforma de caucho completan una propuesta de volúmenes exagerados pensada para convertir el calzado en el gran protagonista del look.