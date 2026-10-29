El silencio de Juls Janeiro podría tener una explicación: ¿fichaje estrella de ‘GH VIP’ con Belén Esteban como colaboradora?

Desde que Juls Janeiro decidió dejar atrás el anonimato y dar un paso al frente en el panorama mediático, la joven no ha tenido reparo en responder a las preguntas de los reporteros que han seguido sus pasos. Sin embargo, en los últimos días, la hija de Jesulín de Ubrique ha protagonizado un llamativo cambio de actitud, optando por guardar silencio y mantenerse en un discreto segundo plano. Una postura que ha resultado especialmente sorprendente en plena polémica entre su tía Beatriz Trapote y Belén Esteban, sobre la que ha evitado pronunciarse, al igual que sobre las declaraciones que esta última le ha dedicado recientemente.

Dicho silencio no ha pasado desapercibido y, entre multitud de conjeturas, la última información de Marta Riesco podría esconder la respuesta. Y es que, de acuerdo con la periodista, Juls estaría en negociaciones muy avanzadas con Mediaset para convertirse en uno de los fichajes estrella de la próxima edición de Gran Hermano VIP y en invitada de una de las entregas de ¡De viernes! Ha sido desde el programa El Sótano donde ha explicado que la cadena «lo estaría dando todo» para conseguir estos dos objetivos, ya que consideran que podría darles unos muy buenos datos de audiencia.

#ElSotano27O #TierraDeNadie7 RIEXCLUSIVA Julia Janeiro entra en GRAN HERMANO VIP Y Belén Esteban estará ben plató de colaboradora. #GHVIP https://t.co/Wvszf51wJT — Locura (@Locura__) October 27, 2026

«Todavía no hay nada confirmado, pero están intentándolo con todas sus fuerzas la cadena y la productora. La hoja de ruta la tienen ya planificada. Como os digo, sería sentarse en ¡De viernes! y hacer que Juls vaya a Gran Hermano VIP», señalaba. Pero la noticia no terminaba aquí. Riesco añadía que la cadena de Fuencarral no querría solo contar con Juls en la próxima edición del reality. Y es que también le gustaría contar con Belén Esteban, aunque de una manera muy diferente. «Lo que la cadena quiere es que Juls Janeiro esté en la casa de Guadalix mientras que Belén Esteban esté en el plató de colaboradora», comentaba.

En los últimos meses, eran varios los rumores que señalaban que la apodada como La Patrona formaría parte del casting de esta nueva temporada, pero, de ser cierta la información de Marta Riesco, finalmente tan solo comentaría las tramas que se formarían en la casa desde el plató. Algo que encaja con lo que dijo la propia Belén en los Premios Chicote ante los micrófonos de Europa Press, a los que aseguró que descartaba aceptar esa oferta por sus compromisos y el cuidado de su madre, quien reside en Benidorm desde hace años. Aun así, la cadena no se da por vencida, y continúa intentando que se produzca un encuentro en directo entre la que fue pareja de Jesulín de Ubrique y su hija.