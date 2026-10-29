Fallece a los 87 años la actriz Elke Sommer, protagonista de la película ‘El premio’

La actriz Elke Sommer ha fallecido a los 85 años en su residencia de Bel Air, Los Ángeles. La intérprete alemana fue uno de los rostros europeos más reconocibles del cine internacional durante las décadas de 1960 y 1970, conocida por sus papeles en películas como El premio, que protagonizó junto a Paul Newman.

Nacida como Elke Schletz el 5 de noviembre de 1940 en Berlín, creció en una Alemania marcada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente soñaba con convertirse en intérprete de idiomas, un encuentro fortuito cambió el rumbo de su vida y la condujo hacia la industria cinematográfica.

Su descubrimiento se produjo en 1958, durante unas vacaciones en Italia. Después de participar en un concurso de belleza en Viareggio, llamó la atención del cineasta Vittorio De Sica, quien le abrió las puertas del cine italiano. Poco después regresó a Alemania para intervenir en diversas producciones y comenzó a desarrollar una carrera que pronto traspasaría las fronteras europeas.

El salto definitivo a Hollywood llegó con El premio (1963), película protagonizada por Paul Newman y Edward G. Robinson. Su interpretación le permitió ganar el Globo de Oro a la actriz revelación en 1964, reconocimiento que impulsó su popularidad en Estados Unidos. Ese mismo año alcanzó una enorme notoriedad gracias a El nuevo caso del inspector Clouseau, junto a Peter Sellers, donde interpretó a Maria Gambrelli. Su combinación de elegancia, atractivo y sentido del humor la convirtió en una presencia habitual en las comedias y películas de suspense de la época.

Durante los años siguientes compartió pantalla con figuras como Bob Hope, James Garner y Dean Martin. Entre sus trabajos destacan El arte de amar (1965), El Oscar (1966) y Las Vegas: 500 millones (1968). También participó en producciones europeas de distintos géneros, demostrando su versatilidad. En la década de 1970 se adentró en el terror cinematográfico con títulos como Baron Blood y El diablo se lleva los muertos, dirigidos por Mario Bava. En 1974 intervino, además, en Diez negritos, adaptación de la conocida novela de Agatha Christie.

Más allá de la interpretación, Sommer cultivó otras facetas artísticas, como la música y la pintura. También realizó numerosas apariciones televisivas y mantuvo una relación cercana con el mundo del espectáculo incluso cuando redujo su presencia en la gran pantalla. En su vida personal, estuvo casada con el periodista estadounidense Joe Hyams entre 1964 y 1981. En 1993 contrajo matrimonio con el empresario hotelero Wolf Walther, con quien compartió sus últimos años.