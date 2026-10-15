Céline Dion recupera 29 años después su icónico vestido de Chanel de los Oscar de 1997

Céline Dion ha vuelto a demostrar que la moda también puede convertirse en una forma de recuperar los momentos más memorables de una carrera. La cantante canadiense ha sorprendido durante su regreso a los escenarios de París con un vestido de alta costura de Chanel que recuerda a uno de los estilismos más icónicos que lució en los Oscar de 1997. Casi tres décadas después, la artista revive aquel capítulo de su historia con una creación renovada, diseñada por Matthieu Blazy y elaborada artesanalmente con miles de adornos brillantes. Un homenaje al pasado que vuelve a situar a la intérprete en el centro de todas las miradas y que demuestra el poder de la alta costura.

Un vestido de Chanel que revive su imagen más icónica

El regreso de Céline Dion a los escenarios está dejando imágenes que van mucho más allá de sus interpretaciones musicales. La artista ha convertido su residencia de conciertos en París en una auténtica pasarela, con diseños exclusivos de algunas de las grandes casas de moda internacionales. Entre todos ellos, el vestido de Chanel destaca por su conexión directa con uno de los momentos más recordados de su trayectoria.

En 1997, durante la ceremonia de los premios Oscar, Dion lució un espectacular diseño plateado firmado por Karl Lagerfeld, entonces director creativo de la maison francesa. El conjunto, que acompañó una de las noches más importantes de su carrera, quedó asociado a una etapa de esplendor tanto musical como estilístico. Ahora, 29 años después, la cantante recupera aquella referencia con una versión actualizada que conserva el brillo y la espectacularidad del original, pero incorpora una silueta diferente.

La nueva creación lleva la firma de Matthieu Blazy, actual responsable creativo de Chanel, que ha reinterpretado el diseño para adaptarlo a la presencia escénica de la artista. El resultado mantiene la esencia del vestido histórico, aunque apuesta por un cuerpo estructurado y un escote en forma de corazón que aportan una lectura contemporánea.

Más de 1.380 horas de trabajo artesanal

Detrás de la apariencia deslumbrante del vestido hay un proceso de confección que evidencia el nivel de detalle de la alta costura. La pieza se ha elaborado a mano en los talleres de Chanel de la rue Cambon, en París, con una combinación de técnicas artesanales y materiales destinados a potenciar sus reflejos.

El diseño incorpora alrededor de 6.000 cristales y 5.000 cuentas, elementos que construyen su superficie brillante y refuerzan el efecto luminoso bajo los focos. La confección ha requerido más de 1.380 horas de trabajo, una cifra que permite hacerse una idea de la complejidad de una prenda concebida expresamente para Céline Dion.

El vestido combina un bustier estructurado con una silueta que realza el cuerpo y recupera el espíritu glamuroso del modelo original. La intervención del equipo artesanal resulta fundamental para conseguir que cada adorno quede integrado en el conjunto y que el diseño mantenga su impacto visual durante la actuación.

El collar de diamantes que completa el homenaje

La elección del vestido no ha sido el único guiño al pasado. Céline Dion también ha recuperado el espíritu de las joyas que acompañaron su imagen de 1997 mediante una nueva versión del collar Comète de Chanel, inspirado en el universo celeste y en el legado de Gabrielle Chanel.

La pieza original pertenece a la historia de la alta joyería de la firma francesa, que presentó en 1932 su primera colección de joyas de este tipo, conocida como Bijoux de Diamants. La reinterpretación elegida para la cantante refuerza la conexión entre ambos estilismos y añade una dimensión aún más exclusiva al conjunto.

El collar recreado está elaborado con platino, oro blanco de 18 quilates y 1.080 diamantes, con un peso total superior a los 67 quilates. Su complejidad y la calidad de sus materiales hacen que tampoco exista un precio público confirmado en euros para esta pieza concreta.

Para completar el estilismo, Dion ha apostado por unos zapatos negros de satén de Massaro, que aportan un contrapunto clásico al brillo del vestido y mantienen el protagonismo en las piezas principales.