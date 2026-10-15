Carlos III debuta como diseñador de Burberry: su acuarela y la corona británica protagonizan una colección de hasta 1.940 euros

Hay colaboraciones que nacen en un estudio de diseño y otras que empiezan con un pincel, un paisaje y una mirada muy personal. La nueva colección cápsula de Burberry pertenece a la segunda categoría. La firma británica ha encontrado en Carlos III una fuente de inspiración inesperada para celebrar sus 170 años de historia: una acuarela pintada por el propio monarca que ahora se transforma en moda. El resultado es una propuesta donde el universo royal, la naturaleza y la tradición británica comparten protagonismo.

La obra elegida representa Birkhall, la residencia privada del rey y la reina Camila en los terrenos escoceses de Balmoral . Sus paisajes y su atmósfera campestre se trasladan a una colección que combina el carácter funcional de Burberry con una estética más artística y bucólica. El verde, protagonista de la paleta cromática, actualiza el célebre House Check de la casa , aportando una nueva lectura a uno de los estampados más reconocibles del armario británico.

Entre las piezas destacan las gabardinas, las bufandas de cachemir, las chaquetas y los abrigos , imprescindibles en cualquier guardarropa de inspiración británica. La propuesta también reserva espacio para dos artículos especialmente llamativos: un pañuelo de 450 euros y un jersey de lana de 1.940 euros , ambos decorados con la acuarela real. Son prendas que convierten una obra pictórica en un objeto de deseo y que invitan a llevar un pedazo del paisaje escocés más allá de los muros de una residencia real.

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La colaboración forma parte de la alianza entre Burberry y Highgrove Gardens, iniciada en 2023. Hasta ahora, la firma había recurrido a ilustradores externos para representar elementos de los jardines vinculados a Carlos III. Esta quinta entrega supone un cambio de guion: es la primera colección de la colaboración basada en una acuarela original del propio monarca. El rey deja así de ser únicamente la figura que inspira el proyecto para convertirse, a través de su pintura, en el autor de la imagen que define la colección.

Del armario de Isabel II al estilo de Kate Middleton

La conexión de Burberry con la familia real británica va mucho más allá de esta colaboración artística. Isabel II fue una de las grandes representantes del estilo campestre británico , con un vestuario en el que los abrigos impermeables, las botas y los pañuelos desempeñaban un papel fundamental durante sus escapadas al campo. Una estética práctica y sofisticada que encaja con la filosofía de Burberry, una firma nacida precisamente para protegerse de las inclemencias meteorológicas.

En la generación actual, Kate Middleton mantiene viva esa afinidad por el british style . La princesa de Gales ha demostrado en numerosas ocasiones que una gabardina bien cortada puede tener tanto impacto como un vestido de noche. Su armario, marcado por los abrigos estructurados, los estampados clásicos y los tonos neutros, conecta con la herencia de una marca que ha sabido convertir la funcionalidad en un símbolo de sofisticación.

La nueva colección de Carlos III encaja precisamente en esa tradición. No busca reinventar el armario real desde cero, sino reinterpretar sus códigos: los cuadros, la gabardina, los colores de la naturaleza y la artesanía. La diferencia está en que esta vez la inspiración no procede únicamente de los paisajes que rodean a la familia real, sino de la propia mano del monarca.