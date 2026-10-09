Los bolsos veganos de la Reina Letizia: del diseño español de 585 euros al que cuesta sólo 130 y recuerda a Hermès

La Reina Letizia demuestra que el estilo y el lujo no siempre dependen de un precio elevado . Sus últimas elecciones de bolsos reflejan su interés por los diseños veganos, los materiales alternativos al cuero animal y las firmas que ofrecen una visión diferente de la moda. Dos ejemplos son el bolso Lilith de la española Maison Admire, que lució en ARCO en 2025, y el modelo de JW Pei que ha llevado recientemente en Helsinki. Dos diseños muy distintos que comparten una apuesta por la estética contemporánea y los materiales alternativos.

Maison Admire: el bolso vegano de 585 euros que conquistó a Letizia

En marzo de 2025, durante su visita a la feria de arte contemporáneo ARCO, en Madrid, la Reina sorprendió con un bolso borgoña de Maison Admire , una firma española fundada por Maider Mendaza. El modelo Lilith completaba su estilismo con una chaqueta de Mango en el mismo tono, creando una combinación cromática elegante y sofisticada.

Su diseño curvado destaca por los detalles dorados, las placas de acero inoxidable bañadas en oro de 18 quilates y un asa corta fabricada mediante impresión 3D , a la que puede añadirse una correa larga extraíble. Unos detalles que aportan personalidad a un accesorio que se aleja de los diseños convencionales.

Sin embargo, el atractivo de Maison Admire va más allá de la estética. La firma apuesta por biomateriales, productos 100 % reciclados y alternativas veganas al cuero animal . Además, trabaja bajo demanda, una estrategia que permite personalizar los pedidos y reducir la producción de existencias innecesarias.

Con un precio de 585 euros , el Lilith representa una propuesta de lujo independiente que combina diseño, artesanía y una filosofía centrada en la responsabilidad medioambiental. La marca concentra su catálogo en este único modelo, disponible en distintos colores, y convierte la exclusividad del diseño en una de sus señas de identidad.

JW Pei: el bolso de 130 euros que recuerda al Mini Kelly de Hermès

En octubre de 2026, durante su visita oficial a Finlandia, doña Letizia volvió a apostar por un bolso vegano, esta vez de JW Pei, una firma estadounidense fundada en 2018 por Stephanie Li y Yang Pei.

El complemento llamó la atención por su parecido con el icónico Mini Kelly de Hermès. Su forma trapezoidal, el asa corta y la solapa con cierre metálico recuerdan al diseño francés, cuyo precio puede superar los 20.000 euros en el mercado de segunda mano y las subastas . El modelo de JW Pei, en cambio, ronda los 130 euros .

La marca apuesta por diseños contemporáneos y utiliza materiales como el cuero vegano elaborado a partir de botellas de plástico recicladas, aunque la composición depende de cada modelo. Su propuesta acerca la estética sofisticada a un público que busca accesorios de tendencia sin realizar una gran inversión. En Helsinki, la Reina combinó el bolso con un conjunto de chaqueta y falda midi azul marino, zapatos burdeos y un abrigo largo del mismo tono.