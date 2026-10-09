Los bolsos veganos de la Reina Letizia: del diseño español de 585 euros al que cuesta sólo 130 y recuerda a Hermès
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La Reina Letizia y sus trucos para iluminar, agrandar y rejuvenecer la mirada
La Reina Letizia demuestra que el estilo y el lujo no siempre dependen de un precio elevado. Sus últimas elecciones de bolsos reflejan su interés por los diseños veganos, los materiales alternativos al cuero animal y las firmas que ofrecen una visión diferente de la moda. Dos ejemplos son el bolso Lilith de la española Maison Admire, que lució en ARCO en 2025, y el modelo de JW Pei que ha llevado recientemente en Helsinki. Dos diseños muy distintos que comparten una apuesta por la estética contemporánea y los materiales alternativos.
Maison Admire: el bolso vegano de 585 euros que conquistó a Letizia
En marzo de 2025, durante su visita a la feria de arte contemporáneo ARCO, en Madrid, la Reina sorprendió con un bolso borgoña de Maison Admire, una firma española fundada por Maider Mendaza. El modelo Lilith completaba su estilismo con una chaqueta de Mango en el mismo tono, creando una combinación cromática elegante y sofisticada.
Su diseño curvado destaca por los detalles dorados, las placas de acero inoxidable bañadas en oro de 18 quilates y un asa corta fabricada mediante impresión 3D, a la que puede añadirse una correa larga extraíble. Unos detalles que aportan personalidad a un accesorio que se aleja de los diseños convencionales.
Sin embargo, el atractivo de Maison Admire va más allá de la estética. La firma apuesta por biomateriales, productos 100 % reciclados y alternativas veganas al cuero animal. Además, trabaja bajo demanda, una estrategia que permite personalizar los pedidos y reducir la producción de existencias innecesarias.
Con un precio de 585 euros, el Lilith representa una propuesta de lujo independiente que combina diseño, artesanía y una filosofía centrada en la responsabilidad medioambiental. La marca concentra su catálogo en este único modelo, disponible en distintos colores, y convierte la exclusividad del diseño en una de sus señas de identidad.
JW Pei: el bolso de 130 euros que recuerda al Mini Kelly de Hermès
En octubre de 2026, durante su visita oficial a Finlandia, doña Letizia volvió a apostar por un bolso vegano, esta vez de JW Pei, una firma estadounidense fundada en 2018 por Stephanie Li y Yang Pei.
El complemento llamó la atención por su parecido con el icónico Mini Kelly de Hermès. Su forma trapezoidal, el asa corta y la solapa con cierre metálico recuerdan al diseño francés, cuyo precio puede superar los 20.000 euros en el mercado de segunda mano y las subastas. El modelo de JW Pei, en cambio, ronda los 130 euros.
La marca apuesta por diseños contemporáneos y utiliza materiales como el cuero vegano elaborado a partir de botellas de plástico recicladas, aunque la composición depende de cada modelo. Su propuesta acerca la estética sofisticada a un público que busca accesorios de tendencia sin realizar una gran inversión. En Helsinki, la Reina combinó el bolso con un conjunto de chaqueta y falda midi azul marino, zapatos burdeos y un abrigo largo del mismo tono.
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