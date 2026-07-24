Georgina Rodríguez lleva a su chihuahua en un bolso Chanel de 5.000 euros

Las vacaciones de Georgina Rodríguez vuelven a convertirse en fuente de titulares. Si hace unos días eran sus estilismos los que acaparaban todas las miradas, ahora ha sido un accesorio muy concreto el que ha despertado el interés de sus seguidores: el bolso de lujo en el que transporta a Fátima, su chihuahua. La influencer ha elegido un exclusivo Chanel Deauville Tote, un modelo cuyo precio ronda los 5.000 euros y que destaca por su gran tamaño, perfecto para acompañarla durante sus días de descanso junto a Cristiano Ronaldo y su familia a bordo de un yate por el Mediterráneo. El gesto no ha pasado desapercibido y ha vuelto a poner de actualidad uno de los bolsos más icónicos de la firma francesa.

El bolso de Chanel de casi 5.000 euros que lleva Georgina

Entre las últimas imágenes compartidas por Georgina Rodríguez hay un detalle que ha llamado especialmente la atención. La influencer aparece con Fátima, una de las mascotas de la familia, dentro de un Chanel Deauville Tote, uno de los bolsos más reconocibles de la firma francesa.

Se trata de un modelo en color beige o ecrú, con detalles en piel negra y la característica correa de cadena entrelazada con cuero que identifica a Chanel. Su gran capacidad lo convierte en un bolso perfecto para viajar o pasar un día en la playa, aunque Georgina ha demostrado que también puede servir para llevar cómodamente a su pequeña mascota.

Un diseño icónico que cuesta alrededor de 5.000 euros

El Chanel Deauville Tote es uno de los bolsos más demandados de la casa francesa. Dependiendo del tamaño y de la colección, su precio en boutique oscila entre los 4.000 y los 5.000 euros.

Como sucede con otros diseños de Chanel, también mantiene un elevado valor en el mercado de segunda mano. En plataformas especializadas como Vestiaire Collective, Farfetch o Collector Square suele venderse entre 2.800 y 4.000 euros, dependiendo de su estado de conservación.

Su diseño combina lona de alta calidad con acabados en piel y las inconfundibles cadenas metálicas de la marca, además del gran logotipo frontal que lo convierte en uno de los modelos más reconocibles de Chanel.

Fátima, la pequeña protagonista de la imagen

Más allá del bolso, quien también ha despertado la curiosidad de los seguidores de Georgina ha sido Fátima, la perrita que aparece cómodamente acomodada en su interior.

Se trata de un chihuahua, una raza de pequeño tamaño muy popular por su carácter cariñoso y tranquilo. La mascota forma parte desde hace tiempo del entorno familiar de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo y es habitual verla en algunas de las publicaciones que la influencer comparte en redes sociales.

Vacaciones por el Mediterráneo

Las imágenes corresponden a las vacaciones que Georgina y Cristiano Ronaldo están disfrutando este verano a bordo de un lujoso yate por el mar Mediterráneo. Durante estos días, la pareja ha compartido diferentes instantáneas de sus jornadas de descanso junto a sus hijos, mostrando tanto los paisajes como algunos de los momentos más relajados de su escapada.

Entre todos ellos, el bolso Chanel convertido en el improvisado transportín de Fátima ha terminado convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de las vacaciones de la influencer.