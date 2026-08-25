Las bailarinas vuelven a ser tendencia: así se lleva esta temporada el zapato clásico y elegante que regresa con nuevos diseños y mucho estilo

El otoño está cada vez más cerca y, con el cambio de estación, llega el momento de revisar el armario y preparar prendas y accesorios que permitan afrontar los días más frescos con estilo. Entre las piezas que merece la pena tener a mano destaca un calzado cómodo, práctico y fácil de combinar. Las bailarinas se presentan como una de las opciones más versátiles para esta época del año, ya que pueden acompañar desde looks informales hasta estilismos más elegantes.

Además, sus diferentes diseños permiten encontrar modelos adaptados a distintos gustos, desde propuestas deportivas hasta versiones de piel, estampadas o con detalles más llamativos. Para quienes buscan renovar su zapatero de cara al otoño, existen modelos que destacan tanto por su diseño como por su facilidad para combinar con las prendas habituales de la temporada.

Las bailarinas son tendencia, cómo se llevarán la próxima temporada

Pueden llevarse con vaqueros, pantalones de vestir, faldas, vestidos o incluso prendas de punto, por lo que funcionan como un comodín para diferentes ocasiones.

Esta temporada encontramos desde una bailarina deportiva de Zara con cordones y mezcla de materiales hasta diseños planos de piel y propuestas de Parfois con estampado animal, charol y tachuelas.

Además de prestar atención a la estética, conviene valorar detalles como el tipo de cierre, la plantilla, la suela y los materiales utilizados para elegir el modelo que mejor se adapte a cada necesidad.

Bailarina deportiva de Zara

La bailarina deportiva, disponible por 35,95 euros, combina el aspecto ligero de una bailarina tradicional con detalles propios del calzado deportivo. Su diseño presenta un cuerpo elaborado en contraste de materiales y una punta redonda que aporta un acabado clásico y fácil de llevar.

Uno de sus principales atractivos es el cierre mediante cordones, que permite ajustar el calzado al pie. La suela engomada completa una propuesta pensada para quienes buscan un diseño casual y diferente.

Composición:

El corte está compuesto por un 58% de poliéster y un 42% de piel caprina, mientras que el forro combina un 90% de poliéster y un 10% de elastano. La suela es de poliuretano termoplástico y la plantilla está confeccionada con un 85% de poliéster y un 15% de elastano.

Bailarina plana de piel de Zara

La bailarina plana de piel, a 39,95 euros, apuesta por un diseño más clásico y elegante. Está confeccionada en piel caprina y presenta una tira en el empeine con cierre mediante hebilla, un detalle que además de aportar personalidad permite ajustar el calzado. Cuenta con suela plana y punta redonda, dos características que favorecen una estética atemporal.

Composición:

El corte está elaborado con un 100% de piel caprina, mientras que el forro, la suela y la plantilla están confeccionados en poliéster y poliuretano termoplástico, respectivamente.

Ideas de looks

Con falda midi, jersey de cuello alto y bolso de mano, para una combinación femenina y otoñal.

Con pantalón de pinzas y camisa blanca, ideal para la oficina.

Con vestido de punto y gabardina, creando un estilismo cómodo y elegante para una comida o paseo.

Bailarinas de estampado animal con tira y hebilla de Parfois

El estampado animal se convierte en el protagonista de esta propuesta de Parfois, que incorpora una tira sobre el empeine con hebilla lateral para ajustar el calzado.

El diseño de las bailarinas de estampado animal con tira y hebilla, disponibles por 25,99 euros, también destaca por su borde marcado, su punta ovalada y una plantilla acolchada.

Composición:

El corte está confeccionado en un 100% de poliéster, mientras que el forro combina poliéster y poliuretano. La plantilla está compuesta por un 90% de poliuretano y un 10% de poliéster, y la suela es de poliuretano termoplástico.

Ideas de looks

Con falda negra midi y camisa satinada para una salida de tarde o una cena.

Con pantalón de vestir marrón chocolate y bolso negro, aprovechando los tonos del estampado animal.

Bailarinas charoladas con tachuelas de Parfois

Para quienes buscan una propuesta más atrevida, las bailarinas charoladas con tachuelas incorporan varios detalles que elevan un diseño clásico. Tienen una tira ancha en el empeine decorada con tachuelas dispuestas en forma de flor, además de acabado de charol y puntera ovalada.

Composición

La plantilla acolchada aporta un detalle funcional al diseño, mientras que la suela está elaborada en poliuretano termoplástico. El corte es 100% poliuretano, el forro combina 60% de poliéster y 40% de poliuretano, y la plantilla es 100% poliuretano.

Ideas de looks