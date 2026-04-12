10 zapatos cómodos y versátiles de Zara y Mango para disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla 2026
Contar con una buena selección de zapatos en el armario es clave para afrontar cada temporada con estilo, comodidad y versatilidad. Además de seguir tendencias, elegimos modelos que se adapten a distintos momentos del día. Como estos zapatos cómodos y versátiles de Zara y Mango para la feria de abril.
Ambas marcas se posicionan como referentes de la temporada gracias a su capacidad de ofrecer zapatos que combinan diseño, calidad y comodidad a precios accesibles. Apuestan por siluetas modernas, materiales agradables al tacto y estructuras pensadas para el uso diario, sin dejar de lado la elegancia. Desde tacones bajos tipo kitten hasta bailarinas y modelos más estructurados, sus colecciones reflejan una clara intención de adaptarse a las tendencias actuales sin sacrificar funcionalidad.
Zapatos cómodos y versátiles para la feria de abril
Zapato de ante con tacón kitten de Mango
El color arena lo convierte en básico, ya que combina fácilmente con tonos neutros, tierra o incluso colores más vivos.
El zapato de ante con tacón kitten, disponible por 49,99 euros, está confeccionado en 100% piel caprina con acabado en ante, lo que aporta una textura suave, elegante y muy sofisticada al tacto.
- El diseño destalonado permite mayor transpirabilidad y resulta ideal para climas templados o de entretiempo.
- La punta fina estiliza visualmente el pie, alargando la silueta y aportando un toque refinado.
- El tacón kitten de 4,5 cm ofrece una elevación cómoda, perfecta para usar durante largas jornadas sin fatiga.
Zapato fruncido y con cierre de lazo de Mango
- El color negro lo convierte en un comodín atemporal que nunca falla.
- Su diseño plano (flat) lo hace perfecto para quienes priorizan la comodidad absoluta.
- La punta redonda del zapato fruncido y con cierre de lazo, disponible por 39.99 euros, aporta mayor espacio y confort para el pie.
- Los detalles fruncidos añaden textura y un toque distintivo al diseño.
Zapato con tacón y piel en punta de Mango
Disponible en tonos khaki y crudo, dos colores versátiles que funcionan tanto en looks neutros como en combinaciones más arriesgadas.
Fabricado en 100% piel ovina, el zapato con tacón y piel en punta, garantiza suavidad, adaptabilidad al pie y mayor durabilidad.
Los zapatos más cómodos y destacados de Zara
Zapato destalonado de ante kitten
- El color verde aporta un toque de tendencia sin ser demasiado llamativo.
- Fabricado en piel ovina con acabado en ante, lo que le da un aire sofisticado.
- La tira trasera con elástico lateral mejora el ajuste y la comodidad.
- El tacón kitten fino estiliza.
La punta afilada del zapato destalonado de ante kitten, disponible por 29,95 euros, aporta elegancia y alarga visualmente la pierna.
Zapato plano en piel con cordones
- El color blanco crudo es versátil y luminoso.
- Fabricado en piel, el zapato plano en piel con cordones, garantiza durabilidad y comodidad.
- El cierre con cordones permite ajustar el zapato al pie.
- Los detalles de pespunte aportan un toque artesanal.
Este calzado, disponible por 29,95 euros, es una opción perfecta para estar en la feria con toda comodidad.
Zapato con tacón de piel
- El color marrón aporta calidez y elegancia, fácil de combinar con tonos tierra.
- Fabricado en piel vacuno, resistente y de alta calidad.
- El zapato con tacón de piel posee un estilo mercedita con hebilla que brinda sujeción y un aire clásico. La punta cuadrada añade un toque moderno y tendencia.
- La plantilla de piel mejora la pisada y el confort.
Looks sugeridos: combínalo con vestidos midi o faldas estructuradas. También queda muy bien con pantalones de pinzas y blusas románticas.
Zapatos de H&M para la feria de abril
Salones destalonados con tacón kitten
Salones destalonados con acabado cepillado suave. Modelo con puntera fina, tira en el talón con elástico en un lateral y tacón kitten parcialmente revestido. Forro de satén.
Bailarinas estilo merceditas
Bailarinas estilo merceditas con acabado cepillado, texturizado. Modelo con puntera de almendra y tira ajustable en el empeine con hebilla de metal. Forro de punto.
Bailarinas de Parfois
Bailarinas de piel de ante
Bailarinas de piel de ante. Plantilla acolchada con costuras visibles. Punta ovalada. Suela de poliuretano termoplástico. Diseño moderno y elegante.
- Corte: 100% Piel vacuno
- Forro: 50% Piel vacuno, 40% Piel vacuno, 10% Poliéster
- Plantilla: 100% Piel vacuno
- Suela: 100% Poliuretano termoplástico
Bailarinas de piel con tira y hebilla
Bailarinas de piel con perforaciones. Tira en el empeine con hebilla, para atar y ajustar. Plantilla acolchada. Punta puntiaguda. Suela de poliuretano termoplástico.
- Corte: 100% Piel vacuno
- Forro: 50% Piel vacuno, 40% Piel vacuno, 10% Poliéster
- Plantilla: 100% Piel vacuno
- Suela: 100% Poliuretano termoplástico
Combina, para la feria, estas bailarinas con una falda satinada y un top minimalista. También queda ideal con vestidos midi estampados o conjuntos monocromáticos.