Gastronomía

¿Qué no puede faltar en tu verano? Participa y elige a los ganadores

El test definitivo sobre los jugadores de La Roja: ¿cuánto sabes de su vida fuera del campo?

¿Sabes cuidar tu piel en verano? Vota y descubre cuánto sabes

comer verano
(Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

El verano tiene sabores inconfundibles: ese aperitivo que nunca falta, la bebida que mejor combate el calor o el postre que siempre apetece cuando suben las temperaturas. En este divertido test te proponemos elegir tus imprescindibles de la temporada y descubrir cuáles son los auténticos reyes gastronómicos del verano. ¡Vota por tus favoritos y comprueba si coinciden con los del resto!

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