¿Qué no puede faltar en tu verano? Participa y elige a los ganadores
El verano tiene sabores inconfundibles: ese aperitivo que nunca falta, la bebida que mejor combate el calor o el postre que siempre apetece cuando suben las temperaturas. En este divertido test te proponemos elegir tus imprescindibles de la temporada y descubrir cuáles son los auténticos reyes gastronómicos del verano. ¡Vota por tus favoritos y comprueba si coinciden con los del resto!
Temas:
- Alimentación
- Gastronomía
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