Bad Bunny ya está listo para convertir Madrid en una auténtica fiesta latina. El artista puertorriqueño aterriza en el Riyadh Air Metropolitano con diez conciertos de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que arrancan el 30 de mayo y se extenderán hasta mediados de junio. Y si algo ha quedado claro viendo la energía de sus shows es que aquí nadie aguanta tres horas bailando Tití Me Preguntó, Monaco o Callaíta con el estómago vacío. Antes de lanzarse a perrear en el estadio, Madrid tiene una ruta gastronómica perfecta para entrar en mood: tabernas castizas con un punto sofisticado, restaurantes caribeños que conectan con las raíces del artista y algunos mexicanos donde los tacos son protagonistas.

En Chamberí, una parada imprescindible es Casa Ponzano. El restaurante mezcla el espíritu clásico madrileño con una cocina actual muy pensada para compartir. Aquí triunfan las croquetas, los arroces y los bocados castizos reinventados, acompañados de una buena selección de vinos. Está ubicado en la calle Bretón de los Herreros, una de las zonas más animadas para empezar la noche antes de ir al concierto.

Para quienes buscan un homenaje más serio antes del show, El Campero es uno de los templos del atún rojo en Madrid. Inspirado en Barbate y la cocina gaditana, su propuesta combina producto premium con un ambiente elegante. Desde tartares hasta cortes de atún a la brasa, es el sitio perfecto para una cena larga antes de lanzarse al Metropolitano. Se encuentra en la zona de María de Molina y Lagasca.

El toque latino llega con fuerza en Mamazzita, un mexicano desenfadado y festivo donde los tacos, las margaritas y la música forman parte de la experiencia. Muy en la línea del universo de Bad Bunny, este local junto a la Castellana mezcla colores, coctelería y platos para compartir en un ambiente que parece diseñado para arrancar la previa del concierto.

Si la idea es cenar con glamour, Chambao apuesta por una experiencia más sofisticada. El restaurante combina brasas, carne premium y marisco en un espacio elegante y muy nocturno. Ubicado también en la zona de Castellana, es uno de esos lugares donde la cena fácilmente se convierte en afterwork y termina enlazando con el concierto.

Otra joya para foodies es Cokima, en la zona de Moncloa. Su cocina tiene alma mediterránea, pero juega con sabores internacionales y presentaciones creativas. Ideal para quienes quieren algo diferente antes del concierto sin caer en lo típico.

Para entrar de lleno en el mood latino, Bakan es probablemente una de las mejores opciones de la ciudad. Este mexicano ubicado frente a la Puerta de Alcalá apuesta por la cocina tradicional del país, con tortillas hechas a mano, tacos intensos y una decoración exuberante que recuerda a Tulum. Muy Bad Bunny todo.

También hay hueco para una parada más cosmopolita en Kaito Hand Roll Bar, donde los hand rolls japoneses preparados al momento son protagonistas. Un plan rápido, moderno y perfecto para quienes buscan una cena ligera antes de horas de baile. Está situado en la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca.

Y para cerrar la ruta, Terzio ofrece una propuesta informal y muy madrileña en el corazón del barrio de Salamanca. Aquí mandan las tapas contemporáneas, el buen ambiente y los platos para compartir antes de poner rumbo al estadio. Porque sí, Bad Bunny trae el espectáculo, pero la noche en Madrid empieza mucho antes de que se enciendan las luces del Metropolitano.