El Palacio de Jardón, una joya del siglo XX en Asturias con 15 habitaciones y 1,6 hectáreas, sale a la venta por 3,3 millones

El Palacio de Jardón, situado en la localidad de Viavélez, en el concejo asturiano de El Franco , busca un nuevo propietario. La histórica mansión, que hace poco más de un año parecía tener asegurado su futuro como hotel de lujo, vuelve a estar disponible después de que la cadena Único Hotels descartase finalmente el proyecto . Su precio de venta actual asciende a 3.300.000 euros .

La propiedad destaca tanto por las dimensiones del edificio como por el terreno que lo rodea. Según los datos de su comercialización, el conjunto dispone de 2.205 metros cuadrados construidos , distribuidos entre el palacio y varias edificaciones anexas. En su interior cuenta con 15 habitaciones y ocho baños . Todo ello se encuentra dentro de una finca de 15.993 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a 1,6 hectáreas de terreno . La parcela está completamente cerrada y amurallada , ofreciendo privacidad y un entorno señorial difícil de encontrar en el mercado inmobiliario.

Una mansión con más de un siglo de historia

También conocida como Quinta San Jorge , la residencia fue encargada por Eduardo Jardón Perissé, quien quiso levantar una espectacular casa de veraneo en la localidad natal de su esposa, Teresa Ron Magdalena. Las obras comenzaron en 1914 y el proyecto fue encargado al arquitecto madrileño Luis Sainz de los Terreros. La construcción se inspiró en el Palacio Castilla de París, residencia de Isabel II durante su exilio francés.

El resultado fue una construcción de arquitectura indiana e influencia historicista , con una característica planta en forma de H, columnas jónicas pareadas, cubierta de pizarra, remates de cinc y una terraza con balaustrada de piedra. Entre sus estancias destacan los salones, la biblioteca, el despacho y los espacios destinados al ocio familiar. El conjunto conserva, además, elementos de su antigua configuración residencial. El inmueble está incluido en el Patrimonio Cultural de Asturias .

La finca también cuenta con construcciones auxiliares que recuerdan el funcionamiento de estas grandes residencias de principios del siglo XX: una antigua vaquería, la casa del jardinero, la vivienda del mecánico y un garaje . El jardín y los espacios exteriores completan una propiedad que fue concebida para disfrutar de largas temporadas estivales.

Un proyecto hotelero que no llegó a materializarse

En marzo de 2025 se anunció la adquisición del palacio por parte de Único Hotels , que pretendía transformarlo en un establecimiento de lujo con 24 habitaciones, spa, piscina, instalaciones deportivas y huerto ecológico . Sin embargo, las dificultades urbanísticas para desarrollar algunas de esas instalaciones y las limitaciones del inmueble acabaron complicando la iniciativa. La cadena terminó decantándose por el Palacio de Luces, en Colunga , donde abrió su nuevo establecimiento. La alcaldesa de El Franco, Victoria Zarcero , reconoció la decepción que supuso perder el proyecto, aunque mantiene la esperanza de que otro inversor se interese por el edificio.

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La venta del Palacio de Jardón arrastra una larga historia. Salió al mercado por primera vez en 2011 por tres millones de euros y las diferencias entre sus herederos terminaron llevando el asunto a los tribunales. Tras varias subastas sin éxito y años de dificultades, el conflicto familiar quedó resuelto. Ahora, con la propiedad nuevamente disponible por 3,3 millones de euros , la gran incógnita es quién se atreverá a devolver el esplendor a esta joya arquitectónica del occidente asturiano .