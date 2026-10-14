Ester Expósito comparte hoy las fotos de su escapada con Mbappé a un hotel de los Alpes bávaros antes del partido contra la Roma

Ester Expósito comparte hoy las fotos de su escapada a los Alpes bávaros, un enclave de lujo que también se ha vinculado a Kylian Mbappé antes de su partido de Champions contra la Roma. Hay hoteles de lujo y después está Schloss Elmau. Rodeado por las imponentes cumbres de los Alpes bávaros, este exclusivo complejo alemán parece diseñado para desconectar del mundo sin renunciar a nada: naturaleza en estado puro, arquitectura sofisticada, gastronomía de primer nivel y piscinas con vistas panorámicas. Su restaurante Ikigai, con dos estrellas Michelin, y sus suites de lujo lo convierten en uno de los resorts más singulares de Europa. Un escenario que despierta la curiosidad en plena cuenta atrás para el encuentro de Mbappé contra la Roma, aunque no han trascendido fotografías que confirmen que el futbolista y la actriz hayan estado juntos en este lugar.

Un palacio entre montañas donde el lujo significa desconectar

Situado a unos 100 kilómetros al sur de Múnich , Schloss Elmau combina el encanto de un histórico refugio alpino con las prestaciones de un resort contemporáneo. Su historia comenzó en 1916 y, más de un siglo después, el complejo se ha convertido en un destino de referencia para quienes buscan privacidad, cultura y bienestar en un entorno privilegiado.

No es casualidad que haya acogido la cumbre del G7 en dos ocasiones, en 2015 y 2022 . Aquí, el lujo no se limita a una habitación espectacular: se extiende a cada rincón de la propiedad, desde sus bibliotecas y salas de conciertos hasta sus terrazas con vistas a las montañas.

El complejo reúne dos hoteles, The Hideaway y The Retreat , y ofrece una amplia selección de habitaciones y suites pensadas para quienes valoran tanto el diseño como la intimidad. La decoración mezcla materiales nobles, maderas cálidas, piezas de inspiración internacional y grandes ventanales que convierten el paisaje en parte de la experiencia.

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La misma piscina, un escenario de película

Si hay una imagen capaz de resumir el atractivo de Schloss Elmau, es la de sus piscinas climatizadas al aire libre , rodeadas de montañas y con unas vistas que parecen sacadas de una película. El bienestar es uno de los grandes protagonistas del resort. Sus diferentes áreas de spa combinan piscinas, saunas, tratamientos y espacios de relajación, con zonas diferenciadas para adultos y familias . A ello se suman gimnasios, yoga, tratamientos inspirados en tradiciones orientales y actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, tenis o paddle surf. En invierno, el entorno se transforma en un escenario perfecto para disfrutar de la nieve y de las estaciones de esquí cercanas.

La suite presidencial: 212 metros cuadrados y 3.810 euros por noche

Para quienes buscan llevar la exclusividad al siguiente nivel, Schloss Elmau reserva una experiencia a la altura de los huéspedes más exigentes: la Presidential Suite de The Retreat . Según la tarifa publicada por el hotel, su precio parte de 3.810 euros por noche para cuatro personas , aunque la cantidad puede variar según las fechas y las condiciones de la reserva.

Con 212 metros cuadrados , esta suite combina una Summit Suite conectada con una Valley Suite, creando un espacio donde la privacidad y la amplitud son protagonistas. La distribución incluye varios dormitorios, zonas independientes para descansar y una decoración que fusiona influencias asiáticas con el diseño italiano y materiales naturales. Todo ello, acompañado por vistas al paisaje alpino . No se trata simplemente de dormir en un hotel, sino de convertir la estancia en una experiencia en sí misma.

La propuesta encaja con la filosofía de The Retreat, el edificio más contemporáneo del complejo, concebido como un hotel dentro de otro hotel. Sus suites destacan por los grandes ventanales, los interiores cálidos y la sensación de encontrarse lejos de todo. Los huéspedes también pueden acceder a las instalaciones del Hideaway, ampliando todavía más las posibilidades durante su estancia.

Alta gastronomía, cultura y bienestar sin salir del resort

La experiencia continúa en la mesa. Schloss Elmau cuenta con una oferta gastronómica que combina cocina regional, propuestas internacionales y alta cocina. Entre sus grandes atractivos destaca Ikigai, restaurante distinguido con dos estrellas Michelin , donde la tradición culinaria japonesa se encuentra con la sensibilidad francesa. Una propuesta pensada para convertir una cena en uno de los momentos memorables del viaje.