El campamento junto al Embalse del Ebro donde los niños cambian las pantallas por la naturaleza y actividades personalizadas

Las vacaciones de verano son mucho más que una pausa en el calendario escolar. Para muchos niños y adolescentes representan una oportunidad única para crecer lejos de las rutinas, descubrir nuevas capacidades y desarrollar habilidades que resultan fundamentales para su futuro. En una época marcada por la hiperconectividad, las pantallas y la sobreprotección, cada vez más familias buscan experiencias que permitan a sus hijos ganar autonomía, relacionarse cara a cara con otros jóvenes y disfrutar del contacto directo con la naturaleza. En este contexto surge Yeeha! Camp, un campamento situado en Arija, al norte de Burgos, que convierte el verano en una experiencia de aprendizaje tan enriquecedora como divertida, rodeada de montañas, bosques y las aguas del Embalse del Ebro.

Mucho más que un campamento de verano

Los campamentos han evolucionado enormemente en los últimos años. Ya no se perciben únicamente como una solución para ocupar el tiempo libre durante las vacaciones, sino como espacios donde niños y adolescentes pueden desarrollar competencias personales y sociales que difícilmente se adquieren dentro de las aulas.

Esa es precisamente la filosofía que impulsa Yeeha! Camp. Dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, este proyecto apuesta por una combinación equilibrada de aventura, deporte, convivencia y aprendizaje personal. Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: aprender también puede suceder fuera de los libros y de las clases tradicionales.

La convivencia diaria, la participación en actividades grupales y la resolución de pequeños desafíos cotidianos permiten que los participantes desarrollen habilidades tan importantes como la cooperación, la empatía, la responsabilidad o la capacidad de adaptación. Un aprendizaje que ocurre de manera natural, mientras disfrutan de una experiencia inolvidable.

Un refugio frente al calor extremo

Uno de los grandes atractivos del campamento es su privilegiada ubicación. Situado en Arija, junto al Embalse del Ebro, disfruta de unas condiciones climáticas especialmente agradables durante los meses de verano.

Mientras buena parte de España se enfrenta cada año a temperaturas cada vez más elevadas, esta zona del norte mantiene una media cercana a los 25 grados. Esto permite realizar actividades al aire libre durante todo el día con comodidad, algo que se ha convertido en un auténtico lujo en plena temporada estival.

A esta ventaja se suma otro detalle que muchos padres agradecerán: la práctica ausencia de mosquitos. Una característica poco habitual en entornos naturales y acuáticos que contribuye a que la experiencia resulte todavía más cómoda para los participantes.

Una playa privada y deportes acuáticos cada día

Si hay algo que diferencia a Yeeha! Camp de muchas otras propuestas estivales es su estrecha relación con el agua. El campamento cuenta con acceso directo a una playa natural de arena fina de uso exclusivo para los participantes, situada a escasos metros de las instalaciones.

Esta ubicación privilegiada convierte las actividades náuticas en una de las grandes protagonistas del programa. Lejos de ser una experiencia puntual, los deportes acuáticos forman parte de la rutina diaria del campamento, permitiendo que los niños disfruten del lago mientras desarrollan habilidades físicas, coordinación, equilibrio y trabajo en equipo.

Aprender a convivir lejos de las pantallas

Uno de los mayores desafíos actuales para las familias es encontrar espacios donde los niños puedan desconectar de los dispositivos electrónicos y recuperar formas de ocio más activas y sociales.

En Yeeha! Camp, la tecnología deja paso a las relaciones personales. Los participantes pasan gran parte de su tiempo compartiendo experiencias con otros jóvenes, participando en dinámicas de grupo, excursiones, actividades deportivas y veladas nocturnas.

Según explica Fausto de Elio de Bengy, director del campamento, este entorno favorece que los niños aprendan a organizarse, asumir pequeñas responsabilidades y resolver situaciones por sí mismos. Son aprendizajes cotidianos que fortalecen su independencia y que les acompañarán mucho más allá del verano.

El valor de la autonomía y la autoestima

Diversos estudios sobre educación y psicología infantil han demostrado que las experiencias fuera del entorno habitual contribuyen significativamente al desarrollo emocional de niños y adolescentes.

La convivencia continuada con otros compañeros obliga a negociar, compartir, escuchar y cooperar. Al mismo tiempo, enfrentarse a actividades nuevas y superar pequeños retos ayuda a reforzar la autoestima y la confianza personal.

En Yeeha! Camp, este crecimiento se ve reforzado por un acompañamiento cercano y personalizado. El equipo educativo trabaja para conocer las inquietudes y necesidades de cada participante, ayudándoles a descubrir nuevas capacidades y a sentirse seguros en un entorno estimulante y protegido.

La naturaleza como herramienta educativa

Montañas, bosques, senderos y el inmenso paisaje del Embalse del Ebro forman parte del día a día de los participantes. Sin embargo, la naturaleza no actúa únicamente como un escenario atractivo para las actividades.

El contacto diario con el entorno natural se integra en la propuesta educativa del campamento. Numerosas investigaciones han demostrado que pasar tiempo al aire libre ayuda a reducir el estrés, mejora la capacidad de concentración y favorece el bienestar emocional de niños y adolescentes.

Programas adaptados a cada edad

Para este verano, Yeeha! Camp vuelve a abrir sus puertas con diferentes propuestas adaptadas a las necesidades y edades de los participantes. El campamento de verano está dirigido a niños de entre 6 y 14 años y se organiza en turnos que se desarrollan entre finales de junio y finales de julio.

Por su parte, los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden participar en el Boot Camp, una experiencia específicamente diseñada para ellos que combina aventura, convivencia y desarrollo personal en un entorno natural excepcional.