Así es el nuevo modelo de vivienda que conquista a los ejecutivos que llegan a Madrid: en copropiedad

Madrid es la comunidad autónoma que lidera la creación de empleo a nivel nacional. Sólo el año pasado se crearon más de 132.000 puestos de trabajo. En este escenario tan positivo para la economía, los nuevos trabajadores se han encontrado un reto: encontrar una vivienda. Esta realidad salpica tanto a los trabajadores fijos como a todas aquellas personas que tienen que desplazarse a la ciudad por motivos laborales. Cando Living surge en este contexto como una respuesta a la necesidad de alquiler temporal para empresarios. Para conocer más sobre su modelo, hemos hablado con Gabriela Fernández, directora de Marketing y Comunicación de Cando Living, el nuevo concepto de vida activa de La Moraleja.

Muchos profesionales internacionales pasan largas temporadas en Madrid, pero no quieren asumir las complejidades de una segunda residencia ni las limitaciones de un hotel. Proyectos como Cando Living encuentran en este escenario una necesidad real para este tipo de perfiles empresariales.

Un nuevo concepto de vivienda

El trabajador que llega expatriado a Madrid lo hace para pasar en la ciudad un periodo indeterminado. En palabras de Gabriela Fernández, «muchos profesionales internacionales pasan largas temporadas en Madrid, pero no quieren asumir las complejidades de una segunda residencia ni las limitaciones de un hotel». Sus necesidades se basan en cuatro principios: «privacidad, confort, servicios de alto nivel y la posibilidad de mantener una rutina saludable y productiva desde el primer día».

«Son perfiles cosmopolitas, acostumbrados a moverse entre ciudades y países, con una mentalidad abierta y una visión contemporánea del lujo. Entienden que el verdadero valor ya no está únicamente en la propiedad, sino en acceder a entornos que les permitan vivir mejor, trabajar mejor y conectar con personas afines», añade. En este contexto, su vivienda se debe convertir en un lugar seguro, una herramienta que les proporcione tiempo para centrarse en sus proyectos sin tener que ocuparse de la logística que implica una vivienda tradicional.

Un modelo inspirado en el bienestar

Frente a los tradicionales hoteles de larga estancia, los espacios de coliving profesionales se están posicionando como una alternativa cada vez más solicitada por este tipo de perfiles. «Tradicionalmente el mercado obliga a elegir. O tienes la privacidad de una vivienda, o los servicios de un hotel. O disfrutas de una ubicación privilegiada, o de una comunidad afín», explica Gabriela Fernández. El éxito de este modelo residencial de larga estancia reside en el equilibrio entre sus servicios, el nodo empresarial que alberga y su ubicación. El resultado es un ecosistema social preparado para perfiles mayores de 50 años donde se albergan todo tipo de comodidades.

En Cando, estos principios se han adquirido tomando como base los principios que rigen el entorno de las blue zones: «una fuerte conexión con la naturaleza, abundante luz natural, recorridos y espacios que invitan al movimiento y a la creatividad, una propuesta gastronómica cuidada, zonas pensadas para favorecer las relaciones sociales y una oferta de bienestar que forma parte de la vida cotidiana».

En este sentido, la ubicación se eleva como otro de los motores decisivos a la hora de elegir un lugar de residencia u otro. Gabriela Fernández explica que para muchos directivos internacionales, especialmente aquellos que viajan con frecuencia entre Europa y América, un entorno alejado del centro como La Moraleja «ofrece la posibilidad de disfrutar de un entorno tranquilo y residencial sin renunciar a la conectividad. Es una ubicación que transmite serenidad y exclusividad, algo especialmente valioso en estilos de vida con agendas muy exigentes».

Además de los servicios, estos apartamentos de larga estancia para empresarios incorporan todas las comodidades a demandar por este tipo de perfiles. Las viviendas no sólo deben adaptarse a distintos momentos del día, sino estar configuradas de forma que cuiden al máximo del bienestar de sus habitantes, contando con «espacios amplios, luminosos y funcionales, con una estética serena basada en materiales naturales, tonos neutros y una distribución que transmite equilibrio».

También destaca que es importante que exista una transición natural entre los espacios destinados al trabajo, el descanso y la vida social, que en Cando consiguen con «la presencia de terrazas privadas, las vistas abiertas y la conexión con el entorno natural». De modo que el residente encuentra una vivienda completamente equipada, servicios integrados, restauración, wellness, mantenimiento, actividades y espacios de trabajo en un mismo entorno. Todo está diseñado para acompañar esas rutinas de forma natural, de modo que el residente pueda dedicar su energía a lo realmente importante. «La vivienda deja de ser una preocupación para convertirse en una herramienta que mejora su calidad de vida», explica Gabriela Fernández.

Una oportunidad de ‘networking’

Entrando en los espacios comunes, la red laboral que se crea en este tipo de viviendas es otro de los atractivos que resultan de gran interés a perfiles profesionales. Todo gracias a que dentro de modelos como Cando, la propia comunidad promueve diferentes activaciones para poder relacionar a las personas que se alojan, de modo que les ofrece la posibilidad de crear una red de networking durante su estancia.

«No buscamos una socialización forzada, sino crear contextos donde el networking surja de forma orgánica. A través de experiencias gastronómicas, actividades de bienestar, propuestas culturales, espacios compartidos y la propia dinámica del Club Cando, generamos oportunidades para que personas con intereses, inquietudes y estilos de vida similares puedan conocerse», afirman desde Cando Living.