Así es la casa del mítico Laurence Olivier, protagonista de ‘Cumbres borrascosas’, a la venta por 3,4 millones: 511 m², seis dormitorios y cuatro plantas

Mientras hoy tenemos en mente a Jacob Elordi al hablar de la interpretación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, entrados los años cuarenta, toda una generación de cinéfilos sólo podía repetir un nombre al escuchar mencionar a este personaje: el de Laurence Olivier. El actor británico a día de hoy continúa considerándose uno de los grandes intérpretes del siglo XX. Triunfó en teatro, en el cine y por ello el eco de sus actuaciones aún resuena en películas que han sido readaptadas tiempo después. Entre idas y venidas de su Inglaterra natal, el actor habitó de forma intermitente en una espectacular vivienda en la colina en la ladera de una colina en el barrio de Laurel Canyon de Los Ángeles. Una vivienda que recientemente anunciaba su salida al mercado por 3,9 millones de dólares, cerca de 3,4 millones de euros.

El paso de una estrella

La vida y trayectoria de Laurence Olivier van mucho más allá de la gran pantalla. Comenzó su carrera como actor en los teatros, donde se hizo especialmente conocido por sus interpretaciones de Shakespeare. Pero pronto decidió irse a Hollywood para probar suerte en la industria del cine. Tras varias idas y venidas durante los primeros años, regresó para firmar grandes papeles, como Cumbres borrascosas (1939), Rebeca (1940), Orgullo y prejuicio (1940) y Hamlet (1948).

Esta película marcaría fuertemente su carrera, ya que, además de protagonizar la entrega, ganó el Óscar al mejor actor y la película obtuvo el premio a mejor película. A este premio Óscar seguirían otros dos honoríficos, uno por su trabajo en Henry V y otro por el conjunto de su trayectoria. Pero su legado artístico iría mucho más allá. En 1947 fue nombrado caballero por el rey Jorge VI. Años después, en 1963, asumió la dirección del recién creado National Theatre británico; y en 1970, se convirtió en el primer actor en recibir un título nobiliario vitalicio, pasando a ser lord Olivier.

Lo curioso es que mucho antes de que esto pasara, en 1926, el actor le encomendó al arquitecto Roy Seldon Price que le construyera una casa al estilo del clásico Hollywood en el barrio de Laurel Canyon de Los Ángeles. Seldon Price era por aquel entonces conocido por firmar algunas de las viviendas más exclusivas de la zona y porque los propietarios de esas viviendas eran grandes estrellas de la industria.

Un dato curioso es que esta casa, por aquel entonces, fue concebida como uno de los mayores proyectos del arquitecto. Tal era la magnitud de la vivienda que el propio Olivier llegó a describirla como «la casa más lujosa de la Colina», según una cita recogida en una biografía de 1980 de Robert L. Daniels. En el centenario de su construcción, la vivienda ha salido a la venta en busca de un nuevo dueño.

Una joya arquitectónica del viejo Hollywood

La vivienda es, en sí, una auténtica joya que resume la magnificencia de aquellos años en los que la industria contaba con grandes estrellas de la altura de Laurence Olivier. La vivienda dispone de casi 511 metros distribuidos en cuatro niveles y situados en una gran finca de más de 700 metros cuadrados. Por fuera, la fachada tiene apariencia de una vivienda romántica y clásica, muy del estilo inglés. Y es precisamente esta elegancia la que recorre el interior de la vivienda.

Un punto que destacan en el anuncio de su venta es la gran luz proveniente de los ventanales. Dispone de grandes zonas comunes, además de tener seis habitaciones y seis baños, incluyendo una suite principal que incorpora incluso su propia chimenea. Sumando así un cálido momento hogareño dentro de una de las estancias más importantes de la vivienda.