Ursula Corberó desvela en imágenes cómo es su vida tras convertirse en madre: «Full time papis»

Fue en febrero de 2026 cuando la vida de Úrsula Corberó y Chino Darín dio un giro de 180 grados tras convertirse en padres de su primer hijo en común. Con la llegada del bebé, la pareja puso el broche de oro a su relación, la cual lleva más de una década construyéndose desde la discreción y la complicidad. Sin embargo, lo cierto es que, al mismo tiempo, el pequeño también supuso un gran cambio tanto en su faceta personal como en la profesional. Por ahora, ninguno de los dos ha comentado que tenga proyectos confirmados a futuro como actores, algo que indica que están completamente centrados en su papel como padres. De hecho, así lo ha confirmado la propia protagonista de La casa de papel a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado un carrusel de fotografías de cómo es su nueva vida como madre.

En las imágenes, Úrsula aparece jugando con el pequeño, bañándole, haciéndole cosquillas, dándole de comer e incluso mostrando sus dos primeros dientes en una divertida fotografía en la que aparece su pequeña boca. En una de ellas, también aparece Chino Darín tumbado en la cama y jugando con su hijo, sumándose así a una lista de escenas entrañables que dejan entrever que el día a día de la pareja, desde hace unos meses, es disfrutar del bebé. De hecho, la actriz ha titulado el post escribiendo «full time papis», que traducido al español significa «papás a tiempo completo».

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La publicación no ha tardado en llenarse de emotivos comentarios, donde ha destacado sin lugar a dudas el del propio Chino Darín, quien ha utilizado una expresión argentina para referirse a cómo está viviendo esta entrañable etapa. «Muy morfable todo», que significa que todo lo que muestran las imágenes es «muy comestible».

Por otro lado, multitud de rostros conocidos que mantienen una excelente relación con la pareja también han querido comentar las entrañables fotografías, como ha sido el caso de Pedro Alonso, Jaime Lorente, Nuria Roca, Megan Montaner, Rossy de Palma o Loles León, entre otros muchos. «Qué cosa más hermosa ese bebé y esos papás», «Qué ilusión y cuánta belleza», «Ay, esos dos dientecitos», «Muriendo de amor», «Igualito al abuelo», escribían algunos de ellos.

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Esta nueva realidad que Úrsula ha querido compartir con sus más de 19 millones de seguidores de Instagram, en la que deja más que claro que su actual vida se basa en cuidar y disfrutar de su hijo, encaja a la perfección con las declaraciones que su suegro, Ricardo Darín, ofreció en el programa Cara al Show. «La verdad es que estamos todos increíblemente felices», confesaba, añadiendo que el bebé era «muy robusto y simpático».