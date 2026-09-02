Terelu Campos, muy molesta, responde a Mar Flores tras marcar distancia con su hija Alejandra: «Tu hijo Carlo sí es mi familia»

Terelu Campos ha dado un puño en la mesa. La colaboradora televisiva ha respondido a las declaraciones de Mar Flores, su consuegra, en las que la modelo dejaba claro que ellas, pese a la relación de sus hijos y a tener nietos en común, no eran familia. Desde los comienzos de Alejandra y Carlo, sus respectivas madres han mantenido la distancia entre ellas y, ni siquiera, han coincidido en fechas tan señaladas como los nacimientos de Carlo Jr. o Tessa hace solo unos días. Por ello, se ha vuelto a poner el foco en que existen tensiones entre la modelo y la tertuliana.

Terelu Campos responde a Mar Flores

Días después del nacimiento de la pequeña Tessa, Mar Flores fue contundente a la hora de pronunciarse sobre su relación -inexistente- con Terelu Campos, pese a la familia que han formado sus hijos. «Somos una familia que se trata con educación, si no ha habido una relación antes, no la va a haber ahora (…). Con quien tuve una relación, una magnífica persona, fue con María Teresa Campos, una grandísima profesional. A Terelu la he conocido muy poco y a Alejandra la quiero, es la mujer de mi hijo», dijo la maniquí.

Además, la madre de Carlo Costanzia cerraba la puerta a un posible acercamiento con Terelu: «No es mi familia, es la de ellos; mi familia es mi hijo, su mujer y mis nietos; todo lo demás viene en el paquete (…). Yo intento ser educada, la otra vez felicité a los abuelos, esta vez lo haré, no he tenido tiempo. Yo creo que hay que apostar por la paz, la familia y el sentido común; no nos vamos a volver locos y no quiere decir que nos vayamos a ir a cenar o a comer».

Unas palabras que no le habrían sentado del todo bien a la hija de María Teresa Campos, que ha decidido contestar a las declaraciones de Mar. «Estoy de acuerdo con Mar, no somos amigas ni enemigas. «Estoy de acuerdo en que no tenemos que quedar para cenar, no es parte de mi familia», comenzó diciendo. Sin embargo, la colaboradora sorprendió al matizar que Carlo, hijo de Mar, es mucho más para ella que la pareja de su hija: «La pareja de mi hija no es el padre de mis nietos. Para mí, Carlo es mi familia, pero cada uno decide y elige en la vida quién forma parte de su familia. Yo no concibo decir que Carlo es el marido de mi hija y no mi familia».

Sabido es que Terelu siempre ha mantenido el silencio con respecto a Mar. Sin embargo, al haberse pronunciado sobre su hija, la hermana de Carmen Borrego no ha dudado en destapar cómo fueron los comienzos de Alejandra en la familia Flores: «Mi hija se ha ganado a pulso muchas cosas y, entre otras, que se considere familia de la familia de su pareja».