Susanna Griso (57 años) sobre su hijo de acogida: «Llegó en patera a Almería, yo le pago los estudios»

La periodista y presentadora española Susana Griso tiene cuatro hijos junto a su ex marido, Carles Torra. Los mayores nacieron en 2003 y 2004, en cambio, los pequeños llegaron a su vida a través de un proceso de adopción. La pequeña, llamada Dorcette, tiene 13 años y fue adoptada por la periodista en 2010. No fue hasta 2018 cuando la niña llegó a España y empezó a convivir con Griso.

Su otro hijo se llama Koudus. Este se unió a la familia hace siete años. Koudus es un joven de Ghana al que acogió cuando se quedó sin ayuda social cuando cumplió 16 años. Tiene la misma edad que Jan, el hijo mayor de Griso.

La historia de Koudus

La periodista española explicó que «es un chaval de Ghana que llegó en patera. Se quedó huérfano con 4 años, empezó a trabajar en una plantación de cacao y, después de muchos años trabajando, en los campos y una vida muy dura, su abuela le dijo que no había dinero para él y su hermana para venir a Europa» explicó en una entrevista para la revista HOLA.

«Como el viaje para su hermana era más complicado, fue él quien empezó a viajar y acabó en Europa casi de casualidad. Él quería ir donde hubiera trabajo», explicó Griso. Además, comentó que cuando encontró a Koudus se encontraba en un momento delicado: «Llegó en patera a Almería y, desde allí, se desplazó a Barcelona. A los 16 años, por la prueba de muñeca, lo expulsaron del centro de tutela y de un día para otro se quedó en la calle».

Su pasaporte y sus papeles indicaban que tenía la edad para seguir recibiendo ayudas, pero una radiografía apuntó que era mayor de edad y se quedó sin techo. Fue la hermana de Griso quien le informó de la situación del chico, ya que ella trabajaba en la fundación Arrels, en la que se ayuda a jóvenes extutelados. Su hermana le acogió en su casa, mientras que Susana Griso le pagaba los estudios.

¿Cómo es la vida actual de Koudus?

En aquel momento, Koudus pasó a ser uno más de la familia: «Ahora me voy de vacaciones con él. Nos queremos mucho. A mí me llama mamá y a ella, que es mi hermana mayor, la llama abuela». Además, relató que él es muy agradecido con todas las personas de su entorno.

Griso mostró el gran cariño que le tiene y lo orgullosa que está de su cuarto hijo. «Yo lo quiero mucho. Realmente tengo cuatro hijos: dos biológicos, una adoptada y uno en acogida», expresó la presentadora española. Además, explicó que Koudus está «pluriempleado» y que «ya vuela solo» a pesar de su corta edad.