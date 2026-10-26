El desayuno de Susanna Griso (57 años) para estar en forma: «Frutos secos y granola, es contundente para tener energía toda la mañana»

Susanna Griso pone las calles cuando la mayoría de la población española aún duerme. Su jornada laboral en Espejo Público comienza mucho antes de que el programa se emita en directo. Destina las primeras horas matinales a leer la prensa, repasar la actualidad y preparar el programa. Ese arduo empeño rutinario le facilita empezar cada mañana debidamente informada.

El programa informativo de Antena 3 consta de muchas horas de directo, por lo que la alimentación juega una baza trascendental para que la periodista mantenga la energía y esté al pie del cañón durante toda la mañana. La presentadora catalana señala un desayuno contundente como la base para afrontar el día.

El desayuno predilecto de Susanna Griso

A decir verdad, Griso, a sus 57 años, conserva una gran forma física. Y no es precisamente por hacer mucho deporte, sino, como ella misma ha reconocido, el secreto reside en la genética. «Mi entrenador me dice: ‘Para lo poco que haces, le sacas mucho partido’», comentó entre risas en un programa y añadió: «Entreno solo dos veces por semana y tengo buena genética».

Susanna Griso defiende que parte de su éxito recae sobre una alimentación saludable y equilibrada. Una rutina que comienza desde primera hora, a través de un desayuno fuerte que ella misma explicó en la cuenta de TikTok del programa.

«Esta es una granola hecha en casa que me enseñó Carmen, una amiga. Esto es una cosa como muy contundente que me permite aguantar y tener energía durante toda la mañana para este programa de cuatro horas y media que hago», reconoció la presentadora.

Sin duda alguna, hablamos de un sustento con numerosos beneficios nutricionales y para la salud y que es el mejor socio de Griso cada mañana. Además, lo acompaña con otros productos, también saludables y que mantienen el hambre a raya, crucial cuando debe estar más de cuatro horas diarias frente a las cámaras.

«Aquí tengo mi neverita y también tengo mis yogures, mi aceite, mi jamoncito… todo esto yo me lo traigo desde casa. Me lo llevo incorporado, pero como mucho fruto seco y mucha granola», afirmó en la red social del programa que lleva presentando durante 20 años.