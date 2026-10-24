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La merienda parece estar perdiendo presencia en la rutina de los hogares. Así lo recoge la tercera edición del ‘Radar SaluDiable’, un estudio elaborado por Dia y presentado junto con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), que analiza la evolución de los hábitos de alimentación de los españoles y las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de mantener una alimentación equilibrada. Para profundizar en este tema, OKSALUD entrevista a Pilar Hermida, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia.

PREGUNTA.- El estudio que han presentado junto a la FEN revela que más del 40% de los españoles ya no merienda casi nunca. Además de una pérdida de hábito cultural, ¿qué impacto directo tiene este abandono en la salud y en la cesta de la compra?

RESPUESTA.- Más allá de la pérdida de un hábito cultural, creemos que es importante poner en valor la merienda como una oportunidad para completar la alimentación diaria y distribuir mejor a una dieta variada, siempre adaptándola a las necesidades de cada persona.

Los datos también reflejan que comer saludable no siempre resulta fácil: el precio y la falta de tiempo son dos de las principales barreras. Sin embargo, merendar bien no tiene por qué ser caro ni complicado. La fruta fresca, los lácteos, los bocadillos tradicionales o los frutos secos están entre las opciones más habituales de quienes sí mantienen este hábito.

En Dia queremos hacer más sencilla la compra cotidiana, con propuestas que respondan a las necesidades de cada hogar y permitan incorporar alimentos frescos y equilibrados a las comidas de cada día. A través de nuestra propuesta Comer mejor cada día, queremos ayudar a las personas a incorporar hábitos más saludables a su rutina, demostrando que una buena alimentación puede ser sencilla, accesible y compatible con las necesidades y el presupuesto del hogar.

P.- Buscan institucionalizar el 4 de febrero como el ‘Día de la Merienda’. Más allá de lo simbólico, ¿qué acciones concretas va a llevar a cabo Dia para que merendar vuelva a ser una opción fácil y atractiva en el día a día?

R.- Con la institucionalización del Día de la Merienda buscamos ayudar a recuperar este hábito y demostrar que merendar de forma equilibrada puede ser fácil, apetecible y asequible. A través de nuestro programa Comer mejor cada día, trabajamos para acercar información rigurosa y promover hábitos saludables que encajen en la rutina de las familias, y lo haremos también en lo relativo a la merienda.

La clave está en ofrecer alternativas sencillas y cotidianas y facilitar que incorporarlas a la compra diaria no suponga un esfuerzo añadido. Nuestra guía de compra inteligente y saludable también pone el foco en acciones prácticas: planificar los menús, revisar lo que tenemos en casa antes de comprar, elaborar una lista y aprovechar los productos de temporada para cuidar el presupuesto y reducir el desperdicio.

Desde Dia queremos contribuir a que estas decisiones sean más fáciles, acercando a nuestros clientes soluciones prácticas para su día a día. Porque recuperar la merienda no consiste en añadir una obligación más al día, sino en ofrecer opciones prácticas y atractivas para que cada persona pueda integrarla en su rutina según sus necesidades.

P.- Un 75% de los encuestados cree que comer fresco y poco procesado es más caro que recurrir a ultraprocesados, y el precio se señala como la principal barrera. ¿Cómo responde una cadena como Dia a esta percepción en un contexto de inflación?

R.- Somos conscientes de que llenar la cesta de la compra exige cada vez más planificación. Por eso, en Dia trabajamos para que los hogares puedan hacer una compra completa, con opciones para todos los gustos y necesidades, sin perder de vista su presupuesto. Nuestro objetivo es que disfrutar de una alimentación sana sea una posibilidad real para todos.

Pero el ahorro también empieza antes de llegar al supermercado. Planificar los menús de la semana, revisar la despensa, la nevera y el congelador, elaborar una lista de la compra y priorizar los productos de temporada son gestos sencillos que ayudan a controlar el gasto. También es importante aprovechar las ofertas de forma consciente y dar una segunda vida a los alimentos que sobran, evitando el desperdicio.

Desde Dia queremos facilitar ambas cosas: el acceso a productos de calidad a precios asequibles y la información práctica para comprar de forma más inteligente a través del programa Comer mejor cada día, que mencionábamos. Porque comer mejor no tiene por qué significar gastar más, sino elegir y planificar mejor.

P.- El informe destaca que la cercanía del supermercado y la marca de distribución (marca blanca) son clave para comer mejor. ¿Qué papel juegan los productos de marca Dia y el modelo de tienda de barrio a la hora de fomentar el acceso a esa merienda saludable?

R.- Nuestro III Radar SaluDiable refleja que la cercanía del supermercado facilita el acceso a alimentos frescos y saludables, y que el 75% de las personas encuestadas confía en la fiabilidad de la marca de distribución. Son datos que refuerzan la importancia de ofrecer productos que respondan a las necesidades de los consumidores, a precios asequibles y cerca de casa.

En Dia, nuestros productos de marca propia forman parte de esa propuesta: buscamos combinar máxima calidad, variedad y un precio competitivo, junto con un surtido que también incluye marcas de fabricante y productos frescos. Esto permite que las familias puedan elegir opciones para una merienda nutritiva, desde fruta y lácteos hasta ingredientes para preparar un bocadillo, adaptándose a sus preferencias y presupuesto. Nuestro modelo de tienda de proximidad también desempeña un papel importante, porque facilita hacer una compra fácil, rápida y cercana, sin necesidad de grandes desplazamientos.

P.- Esta iniciativa forma parte del programa Comer mejor cada día. Tras tres ediciones del ‘Radar SaluDiable’, ¿cuáles son los próximos pasos de la estrategia de sostenibilidad y compromiso social de Dia para reducir la brecha entre querer comer bien y conseguirlo?

R.- Las tres ediciones de Radar SaluDiable nos muestran que existe una clara intención de comer mejor, pero también barreras que dificultan conseguirlo, especialmente el precio y la falta de tiempo. Nuestro reto es convertir ese conocimiento en soluciones prácticas que respondan a las necesidades reales de las familias.

Nuestro siguiente paso es seguir transformando ese conocimiento en iniciativas útiles y sostenidas en el tiempo. A ello sumamos la divulgación junto a expertos, con recetas sencillas, consejos prácticos y contenidos que ayudan a planificar la compra, aprovechar mejor los alimentos y reducir el desperdicio. Así, Radar SaluDiable seguirá siendo una herramienta importante para escuchar a los consumidores, identificar barreras que persisten y orientar nuestras acciones.