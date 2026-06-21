Rod Stewart hace saltar las alarmas: se tambalea en pleno concierto y tienen que ponerle oxígeno

Rod Stewart, de 81 años, ha protagonizado uno de los momentos más preocupantes de su gira. El cantante británico, una de las grandes leyendas vivas del rock, se vio obligado a detener uno de sus conciertos tras sufrir dificultades respiratorias sobre el escenario y necesitar asistencia con oxígeno delante de miles de espectadores. Una escena que no tardó en disparar la preocupación entre sus seguidores y que vuelve a poner el foco sobre el delicado momento físico que atraviesa el artista.

El autor de éxitos como Maggie May, The First Cut Is The Deepest o I Don’t Want To Talk About It se encuentra inmerso en su gira One Last Time, un tour que ya desde su propio nombre ha despertado numerosas especulaciones entre sus seguidores. Muchos fans se desplazaron hasta el Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, para disfrutar de una nueva actuación del londinense, pero nadie esperaba asistir a una escena tan inquietante.

Acostumbrados a ver a Rod Stewart recorrer el escenario de un lado a otro con una energía impropia de su edad, los asistentes pronto percibieron que algo no iba bien. El cantante se mostró más pausado de lo habitual y, a medida que avanzaba el concierto, comenzó a apoyarse en distintos elementos del escenario para mantener la estabilidad. En varios momentos recurrió a instrumentos, estructuras y vallas cercanas para recuperar el equilibrio mientras continuaba cantando.

El momento de Rod Stewart que preocupó a sus seguidores

La tensión alcanzó su punto máximo cuando miembros de su equipo se acercaron rápidamente al escenario con un tanque de oxígeno para asistir al artista. Las imágenes, que ya circulan por redes sociales, muestran a una de las mayores estrellas de la historia del rock recuperando el aliento delante de miles de personas.

Según relatan varios asistentes, el recinto quedó prácticamente en silencio durante unos instantes. Sin embargo, fiel a su carácter y a ese sentido del humor británico que siempre le ha acompañado, Stewart intentó rebajar la preocupación con una frase que arrancó la ovación del público: «The show must go on».

Poco después, ya más recuperado, regresó al centro del escenario y volvió a dirigirse a sus seguidores con total naturalidad. «Casi me desmayo ahí mismo. ¿Os importaría si me siento para esta canción?», bromeó el cantante, provocando una sonora ovación entre los asistentes.

El posible motivo de necesitar oxígeno

Tras el incidente, han sido muchas las teorías que han surgido sobre lo ocurrido. Algunos expertos apuntan a que las condiciones geográficas de West Valley City podrían haber jugado un papel importante. La localidad se encuentra a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, una altitud que reduce la cantidad de oxígeno disponible y que puede afectar especialmente a personas de edad avanzada o con problemas respiratorios previos.

Aunque no existe confirmación oficial de que esta fuera la causa del percance, sí es un factor que muchos especialistas consideran relevante para entender lo sucedido.

Una gira marcada por cancelaciones y problemas de salud

Este susto llega además en un momento especialmente delicado para Rod Stewart. Apenas una semana antes, el pasado 12 de junio, el cantante se vio obligado a cancelar un concierto en San Diego cuando faltaba menos de una hora para que comenzara el espectáculo.

La organización explicó entonces que el artista se encontraba recuperándose de una sinusitis, motivo por el que también tuvieron que aplazarse varios compromisos previstos en el Caesars Palace de Las Vegas.

A través de sus redes sociales, el propio Stewart quiso disculparse con sus seguidores: «Después del tratamiento me encuentro mucho mejor, pero mi voz no. Estoy muy decepcionado y pido sinceras disculpas por cualquier inconveniente a mis fans. Hice todo lo posible para que el concierto se llevara a cabo esta noche», escribió.

Por el momento, ni el cantante ni su equipo han anunciado cambios en el calendario de One Last Time. Sin embargo, las imágenes del concierto de Utah han vuelto a encender todas las alarmas alrededor de una de las figuras más queridas de la música internacional. A sus 81 años, Rod Stewart sigue empeñado en demostrar por qué es una leyenda, aunque esta vez el precio de mantenerse sobre los escenarios haya provocado más de un susto entre quienes llevan décadas siguiéndole.