De La Palapa al altar: Marisa Jara ya tiene anillo y anuncia que se casa con Miguel Almansa

Marisa Jara ya tiene anillo y ahora sólo le queda fecha para pasar por el altar. La modelo ha anunciado a través de sus redes sociales que Miguel Almansa, su pareja desde hace años y padre de su hijo Tomás, le ha pedido matrimonio. Una noticia que llega después de una sólida historia de amor, una familia formada y muchos momentos compartidos que han terminado desembocando en el esperado «sí, quiero».

La exconcursante de Supervivientes ha sido la encargada de compartir la feliz noticia con sus seguidores. Lo ha hecho publicando una imagen en la que presume de anillo y acompañándola de un mensaje cargado de emoción: «SÍ, QUIEROOOOOO!! ¡Estaba deseando que llegara este momento! Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Comienza nuestro ‘para siempre’. Os amooo».

Una pedida de mano a tres

Las imágenes muestran que no se trató de una pedida cualquiera. Miguel Almansa contó con la ayuda de la persona más importante de sus vidas: su hijo Tomás. El pequeño participó activamente en la sorpresa, convirtiendo el momento en una escena tan emotiva como familiar.

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Las felicitaciones no tardaron en inundar la publicación. Rostros conocidos como Sara Carbonero, Teresa Bass, Ivonne Reyes, Nagore Robles o Mai Benedicto quisieron trasladar públicamente su enhorabuena a la pareja, celebrando una noticia que muchos seguidores llevaban tiempo esperando.

Las palabras de Miguel a Marisa Jara

Hace apenas unas semanas, Miguel Almansa hablaba con los medios y dejaba entrever el gran momento que atravesaba junto a Marisa Jara. Sus declaraciones, vistas ahora con perspectiva, parecen casi una declaración de intenciones. «Me siento muy afortunado por tener a Marisa y a mi hijo. Soy el hombre más feliz del mundo a su lado. Desde el principio queríamos tener una familia y con Tomasito lo hemos conseguido. Cuando empezamos, hubo quien dudó de nosotros y llevamos ocho años de unión superbién. Tomasito es nuestra alegría y no veas cómo le encanta la música. En la canción que saco ahora hablo de un amor que perdí y realmente fue lo que me pasó al principio con Marisa por un enfado tonto y cómo volví a ella diciéndole ‘te quiero’. Es lo que siento por ella», confesaba.

Una historia que comenzó con una cena

La primera vez que se vio a la pareja posar públicamente fue en 2020, poco antes de la pandemia. Sin embargo, el origen de la relación se remonta a 2019, cuando Miguel Almansa conoció a Marisa Jara y quedó completamente cautivado por ella. Poco después, un amigo en común organizó una cena y aquello fue suficiente para que surgiera una conexión que acabaría cambiando sus vidas.

En 2022 llegaría su hijo, Tomás, el gran motor de la familia. La pareja también tuvo que afrontar uno de los momentos más duros de su historia tras sufrir la pérdida de un segundo bebé debido a un aborto espontáneo. Una etapa complicada que lograron superar permaneciendo unidos.

Cuando se convirtió en madre, la propia Marisa Jara reconoció la felicidad que sentía: «Siempre he estado preparada para ser madre, y me veo como la mejor madre del mundo. He esperado muchos años, tanta lucha, y la verdad es que esta semana ha sido muy intensa».

Ahora, después de años de amor, estabilidad y proyectos compartidos, la pareja se prepara para dar un paso más. La gran incógnita ya no es si habrá boda, sino cuándo tendrá lugar y, tratándose de Marisa Jara, qué diseñador será el elegido para firmar uno de los vestidos más esperados de la temporada.