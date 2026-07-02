Robert De Niro: “Me levanto a las 5 de la mañana, desayuno un café negro, jugo de naranja, huevos y pan integral”

El actor estadounidense Robert De Niro sigue tan activo como siempre, con la retirada muy lejos y con una agenda llena de proyectos. El legendario actor mantiene una rutina diaria marcada por la disciplina y la constancia, tanto en lo profesional como en lo personal, siempre acompañado de su mujer y su familia.

Lejos de excentricidades, De Niro empieza su día entre las 5 y las 6 de la mañana. Es una costumbre que arrastra desde sus comienzos en el rodaje, cuando debía estar listo para maquillaje antes del amanecer. Incluso en sus días libres, aprovechaba esas primeras horas de silencio para repasar guiones, leer y ocuparse de los negocios de su cadena de restaurantes y hoteles Nobu.

Su desayuno es sencillo, pero a la vez nutritivo: café negro, jugo de naranja fresco, huevos (revueltos o pasados por agua), tostadas de pan integral o los tradicionales bagels neoyorquinos. El estadounidense evita las dietas extremas y tiende a una alimentación equilibrada, que le permite mantener la energía estable durante el día.

Al terminar de desayunar, dedica tiempo al ejercicio físico. Bajo la supervisión de su entrenador personal, James Brady, entrena entre tres y seis veces por semana. Su rutina combina sesiones de cardio para la resistencia y trabajo con pesas adaptado a su edad, con el objetivo de proteger la masa muscular.

Vida dedicada al cine

El actor nació en Manhattan y es hijo de artistas bohemios. Desde niño, fue apodado «Bobby Milk» por su palidez, pero encontró en la actuación una forma de vencer la timidez. Su carrera estuvo marcada por su obsesión por los detalles: para “El Padrino II” se mudó a Sicilia a aprender el dialecto y ganó su primer Óscar como mejor actor de reparto. En “Taxi Driver” trabajó turnos reales de taxista y para “Toro salvaje” aprendió boxeo profesional y subió más de 27 kilos para interpretar a Jake LaMotta, lo que le valió su segundo Óscar.

En lo personal, es padre de siete hijos de diferentes relaciones y en 2023 sorprendió al anunciar el nacimiento de su hija Gia junto a su actual pareja, Tiffany Chen. Un año después, volvió a ser candidato al Óscar por “Los asesinos de la luna”, su décima colaboración con Martin Scorsese. En 2025, el Festival de Cannes le entregó la Palma de Oro de Honor a toda su trayectoria, confirmando que sigue en la cima del séptimo arte.