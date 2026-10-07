Blanca Romero vuelve poco a poco a sonreír. La modelo asturiana atraviesa unos meses especialmente intensos después de la muerte de su padre, Rafael Romero, el pasado 8 de agosto, pero cuenta con el refugio de los suyos para sobrellevar una pérdida que ha dejado una profunda huella en ella. Entre esos apoyos está Quique Sánchez-Flores, con quien mantiene una relación desde hace casi un año y que se ha convertido en una de sus compañías más importantes en este momento.

La pareja ha reaparecido en Madrid, donde ha disfrutado de una jornada de lo más familiar junto a Lucía Rivera. Una aparición especialmente significativa después de que el entrenador del Alavés haya tenido que pasar recientemente por quirófano tras sufrir una lesión en la rodilla. Antes de la operación, Quique y Blanca aprovecharon unos días libres para viajar a la capital y reunirse con la hija de la modelo y su pareja, el empresario catalán Lluis Buxó.

El encuentro comenzó con un almuerzo que se prolongó durante horas en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Una comida tranquila y familiar a la que también acudió Lluis, aunque el joven prefirió mantenerse al margen de los focos cuando llegó el momento de abandonar el establecimiento. Su relación con Lucía comenzó este verano y, por el momento, ambos parecen apostar por la discreción mientras su romance avanza.

Después de la comida, Blanca, Quique y Lucía continuaron juntos la tarde con un paseo por la Milla de Oro madrileña. Las imágenes dejaron ver la buena sintonía entre los tres, con gestos de complicidad y sonrisas que reflejan la cercanía que existe entre la modelo, su hija y el entrenador.

No está siendo un verano sencillo para Blanca. La muerte de su padre supuso un duro golpe para la actriz y modelo, que siempre ha hablado con enorme cariño de la figura de Rafael Romero y del papel fundamental que desempeñó en su vida. Especialmente durante los años en los que Blanca sacó adelante a sus hijos, Lucía y Martín.

Por eso, su respuesta al ser preguntada por cómo se encuentra resulta especialmente reveladora. «Bueno, el verano estuvo precioso hasta que falleció mi padre, pero no lo olvidaré nunca. Será un verano inolvidable para lo bueno y para lo malo», ha confesado. Unas palabras que reflejan el contraste de estos últimos meses, marcados por la felicidad de su relación y por una pérdida que todavía está muy presente.

Y en medio de ese duelo, Quique se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. La pareja, que se acerca a su primer aniversario, continúa adelante con su relación y así lo confirma la propia Blanca cuando le preguntan por su historia de amor: «Claro que sí. Estamos muy bien».

Para Quique, además, el presente tiene un motivo añadido de celebración. El entrenador acaba de estrenarse como abuelo después de que su hija, Paty Sánchez-Flores, diese a luz a su primer hijo, Nicolás, el pasado 18 de julio. Una experiencia que parece estar disfrutando con entusiasmo y que afronta con sentido del humor: «Yo llevo muy bien lo de ser abuelo. Sobre todo su madre ejerce de madre y yo ejerzo un poco de abuelo».

Entre la recuperación del entrenador, el duelo de Blanca y la llegada del pequeño Nicolás a la familia, Quique y Blanca afrontan una nueva etapa en la que, pese a las dificultades, siguen encontrando motivos para sonreír juntos.