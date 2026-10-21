Portadas de revistas: el beso de película de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón y las cañas de la princesa Leonor con sus compañeras de universidad

Como cada miércoles, las revistas de nuestro país han lanzado sus números semanales para contar las noticias más candentes del papel couché. Aunque en esta ocasión hay dos claros protagonistas: Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón. Y es que, a juzgar por las últimas fotografías que han protagonizado, la pareja parece haber dado un paso al frente para dejar de esconder su romance públicamente. Tanto es así que la portada de Diez Minutos de este 21 de octubre es una fotografía de ambos dándose un beso de película en plena calle. Según el medio, se encontraban celebrando su medio año de relación con una escapada romántica que, sin duda, deja más que claro que continúan avanzando juntos por el mejor de los caminos.

Por otro lado, Diez Minutos también ha sacado en exclusiva unas imágenes de Pocholo Martínez Bordiú paseando por las calles de Madrid con su pareja, así como tampoco han quitado ojo al nuevo novio de Irene Urdangarin, quien ha pasado un fin de semana en Sangenjo junto a Juan Carlos I.

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¡Hola! ha dado detalles del viaje para dos del que han disfrutado Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias por su aniversario, compartiendo fotografías exclusivas de su escapada romántica. Además, también han podido entrevistar a Sara Carbonero e Isabel Jiménez, las cuales se han sincerado como nunca sobre su amistad y los desafíos empresariales que comparten. Por último, la revista del saludo también ha sacado a la luz las primeras imágenes de la infanta Sofía que muestran cómo es su vida como estudiante en París.

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Por su parte, la revista Lecturas ha preferido centrar su portada en Hollywood, el barrio de la ciudad de Los Ángeles que se ha vestido de gala para recibir a Los Javis tras su incuestionable éxito con La bola negra. Lo ha hecho en una fiesta en la que Taylor Swift ejerció de anfitriona. Además, también han hecho un repaso de los 25 años que cumple Operación Triunfo, un periodo en el que consideran que Chenoa «ha sabido reinventarse y ganar».

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Por último, Semana ha sacado a la luz que la princesa Leonor ha sido pillada, como una estudiante más, tomándose unas cervezas con sus compañeros de clase de la universidad. Una estampa que deja más que claro que la heredera al trono busca normalidad en esta nueva etapa. Asimismo, Isabel Preysler ha reaparecido después de meses alejada del foco con un objetivo muy claro: apoyar a Pablo Motos.

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Además, también han contado los motivos que habría detrás de la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey, una de las noticias más comentadas de los últimos días.