Georgina Rodríguez reinventa el rosario de 7 millones de euros que llevó a la Met Gala: de la alfombra roja al look deportivo

Georgina Rodríguez ha demostrado que una joya excepcional puede trascender los códigos de la alta costura y convertirse en un accesorio para el día a día. El rosario de siete millones de euros que lució en la Met Gala de 2026 vuelve a cobrar protagonismo, esta vez con una versión de la cadena mucho más discreta y versátil, que la modelo y empresaria luce como un collar en su look de Mimoa , su marca. La comparación entre ambas imágenes revela dos formas de interpretar una joya cargada de simbolismo: de la espectacularidad de la alfombra roja a una estética más relajada, en la que el lujo se integra en un estilismo cotidiano sin perder protagonismo.

Una joya de siete millones de euros con un significado personal

En la Met Gala, Georgina convirtió su devoción religiosa en el eje central de su estilismo. Para la ocasión, eligió un vestido azul diseñado por Ludovic de Saint Sernin , inspirado en la Virgen de Fátima y acompañado de un velo. El diseño, de silueta corsetera y falda satinada, incorporaba dos frases bordadas en su interior: «Donde ella está, el alma encuentra refugio» y «Y líbranos del mal, amén».

El rosario completaba este conjunto de inspiración espiritual. Valorada en siete millones de euros , la pieza fue personalizada por la propia Georgina para tener presentes a Cristiano Ronaldo y a sus seis hijos en una noche tan especial. En el reverso del medallón hizo grabar los nombres de sus seres queridos, convirtiendo la joya en un recuerdo íntimo más allá de su extraordinario valor económico.

El colgante presenta en la parte delantera la imagen de Nuestra Señora de Fátima, realizada en oro blanco de 18 quilates y rodeada de diamantes . La cadena incorpora 53 diamantes engastados y cinco perlas naturales , mientras que la cruz suma otros 11 diamantes de diferentes quilates . Una combinación de materiales preciosos y detalles personales que transforma el rosario en una pieza exclusiva.

De la alfombra roja al collar de diario de Mimoa

La diferencia más llamativa entre las imágenes está en la manera de llevar la joya. En la Met Gala, el rosario se integraba en un estilismo de alta costura, reforzando el carácter religioso del vestido y convirtiéndose en uno de los accesorios más simbólicos de la noche. En cambio, en su look de Mimoa , Georgina apuesta por una cadena de aspecto diferente, más delicada y fácil de incorporar al vestuario diario, que funciona visualmente como un collar.

En la primera fotografía, la empresaria luce un conjunto negro con escote pronunciado y chaqueta estructurada , acompañado de pendientes brillantes y un reloj. El collar destaca sobre el escote y aporta un toque de sofisticación a una imagen elegante, pero menos ceremonial que la de la gala.

La segunda imagen permite apreciar con mayor detalle la joya: una cadena formada por eslabones con diamantes y perlas , con un medallón central y una cruz que completan su estética religiosa. Sobre un fondo neutro, los detalles adquieren todo el protagonismo y se aprecia mejor cómo este tipo de diseño puede trasladarse a una versión más cotidiana.

Así, la cadena que vemos en el look de Mimoa se presenta con una estética más ponible, pensada para acompañar otros estilismos , mientras que la pieza de la Met Gala destacaba por su vinculación con un vestido concebido expresamente para una de las noches más importantes de la moda. Aunque ambas imágenes comparten el lenguaje visual de la alta joyería y la simbología religiosa, no conviene asumir que se trata exactamente de la misma cadena: las fotografías muestran diseños y formas de presentación diferentes.