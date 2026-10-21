De icono del cine a las carreras aéreas: el DeLorean de ‘Regreso al futuro’ da el salto al cielo en 2026

Hay coches que pasan a la historia por su velocidad, otros por su diseño y unos pocos por convertirse en auténticas leyendas. El DeLorean pertenece a esta última categoría. Desde que Marty McFly y Doc Brown lo convirtieron en una máquina del tiempo en Regreso al futuro (1985), sus puertas de apertura vertical y su carrocería plateada han quedado grabadas en la memoria de varias generaciones. Ahora, cuatro décadas después, su historia da un giro inesperado: DeLorean quiere llevar su legado a las carreras de vehículos eléctricos voladores.

La marca DeLorean Motor Company ha anunciado su incorporación a la Airspeeder International Series , una competición que lleva el automovilismo a una nueva dimensión: el aire. Su debut está previsto para noviembre de 2026, dentro de la temporada 2026-2027. Será una oportunidad para comprobar cómo se comporta una tecnología que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción.

Eso sí, conviene aclarar algo: no veremos al DeLorean original de Marty McFly despegar de un aparcamiento y salir disparado hacia otra época . En su primera temporada, el equipo utilizará el Airspeeder Mk3C , una aeronave eléctrica de competición compartida con otros participantes, a la que aportará su propia identidad de marca. El proyecto contempla desarrollar una aeronave propia para la temporada 2027-2028.

Aunque su aspecto todavía no sea el del mítico coche cinematográfico, la tecnología que hay detrás resulta fascinante. El Airspeeder Mk3C pertenece a la categoría eVTOL , siglas que identifican a las aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente. En lugar de depender de una pista, utiliza rotores eléctricos para elevarse, mantenerse en el aire y desplazarse en distintas direcciones .

Su principal ventaja es la capacidad de maniobra. A diferencia de un coche de carreras convencional, estas aeronaves no solo aceleran y giran: también pueden ganar altura, descender y cambiar su trayectoria en pleno vuelo. La competición se desarrolla en circuitos delimitados mediante puertas virtuales , por lo que la estrategia se juega en tres dimensiones.

Pero volar rápido no consiste únicamente en apretar el acelerador. Para controlar las trayectorias y reducir el riesgo de colisiones, Airspeeder recurre a tecnologías como el radar, el lidar y la visión artificial . Estos sistemas ayudan a detectar obstáculos e interpretar el entorno, mientras que los controles electrónicos asisten en la estabilidad y la maniobrabilidad.

La energía también desempeña un papel fundamental. Las baterías condicionan la autonomía, el peso y la potencia disponible , por lo que los sistemas de sustitución rápida permiten reducir las paradas entre vuelos y añaden una nueva variable estratégica a la competición. Aquí, cada segundo cuenta, incluso cuando toca aterrizar.

¿Será el DeLorean volador el más rápido del mundo? Ese es uno de los grandes objetivos que rodean al proyecto, aunque todavía no hay cifras definitivas de velocidad que permitan proclamarlo vencedor. La primera fase servirá para competir y adquirir experiencia; después llegará el reto de desarrollar una aeronave propia con apoyo de colaboradores universitarios, entre ellos equipos vinculados a UC Berkeley y Georgia Tech.

La competición puede convertirse en un auténtico laboratorio para explorar nuevas soluciones de propulsión eléctrica, gestión energética y seguridad aérea . Sin embargo, eso no significa que pronto podamos comprar un DeLorean volador para ir al trabajo: por ahora, no se ha anunciado un modelo destinado al público.

En la película, el DeLorean necesitaba alcanzar las míticas 88 millas por hora (unos 141 km/h) para activar el condensador de fluzo y viajar en el tiempo. En el mundo real, el desafío es distinto: conseguir que una aeronave eléctrica sea rápida, controlable y segura.