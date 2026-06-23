Piru Urquijo habla del hijo de Teresa y Martínez-Almeida y deja una frase que da que hablar: «Faltaría más»

Piru Urquijo ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social tras unas recientes declaraciones en las que, con su habitual naturalidad y cercanía, ha hablado sobre su bisnieto, el pequeño Lucas, fruto de la relación entre Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. A sus 91 años, Piru mantiene una sorprendente vitalidad y una presencia social activa, como ha demostrado en su asistencia a la inauguración de la exposición de la artista sevillana Carmen Laffón en el Museo Thyssen, donde, además de posar ante los medios, atendió con amabilidad a los periodistas que le preguntaron por el pequeño de la familia, dejando unas declaraciones breves pero llenas de cariño que han llamado la atención de la prensa.

En ese encuentro con los medios, Piru se mostró visiblemente afectuosa al hablar de Lucas, destacando lo mucho que ha crecido en los últimos meses y la alegría que supone para toda la familia su presencia, en un momento vital en el que el niño está a punto de cumplir su primer año de vida el próximo 3 de julio. Con una sonrisa, aseguró que «es una monada de niño» y que «se porta divinamente, como se tiene que portar, faltaría más», una frase que, más allá de su tono desenfadado, refleja también el carácter cercano y sin artificios con el que la bisabuela se refiere al pequeño.

Además de sus palabras sobre Lucas, la bisabuela también ha dejado entrever en otras ocasiones su ilusión por la posibilidad de que la familia siga creciendo, aunque siempre desde una postura prudente y respetuosa con las decisiones personales de la pareja. En esta ocasión, sin embargo, ha evitado entrar en rumores concretos sobre un posible segundo embarazo de Teresa Urquijo, manteniendo la discreción que ya ha mostrado en otras apariciones públicas. Aun así, su tono positivo y su evidente entusiasmo al hablar de su bisnieto han vuelto a alimentar el interés mediático en torno a la familia, especialmente en un momento en el que las especulaciones sobre una ampliación del núcleo familiar han cobrado fuerza en la prensa del corazón.

Mientras tanto, José Luis Martínez-Almeida ha manifestado en distintas ocasiones su felicidad con la paternidad, describiéndola como una de las etapas más importantes de su vida, y dejando caer en alguna entrevista su deseo de que su hijo Lucas no crezca solo, lo que ha sido interpretado como una posible apertura a la idea de tener más hijos. Sin embargo, tanto él como Teresa Urquijo han optado por mantener una línea discreta y sin confirmaciones sobre su vida familiar, algo que contrasta con el creciente interés mediático que rodea cada una de sus apariciones públicas.

En este contexto, el pequeño Lucas se ha convertido en el gran protagonista silencioso de esta historia familiar, especialmente ahora que está a punto de celebrar su primer cumpleaños, un hito que simboliza no solo su crecimiento, sino también el inicio de una nueva etapa para toda la familia.