Azules, moradas, marrones… no todas las ojeras se corrigen igual: este es el tono de corrector que necesitas

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes y, al mismo tiempo, uno de los aspectos del maquillaje que más dudas genera. Muchas personas recurren siempre al mismo corrector pensando que un mayor nivel de cobertura solucionará el problema, cuando la realidad es que el éxito depende, sobre todo, de escoger el tono adecuado. No todas las ojeras son iguales: algunas presentan un matiz azulado, otras tienden al marrón, al violeta o incluso al verdoso, y cada una necesita un color diferente para neutralizarla antes de unificar el rostro. Comprender la teoría del color aplicada al maquillaje permite conseguir un resultado mucho más natural, luminoso y favorecedor sin necesidad de acumular capas de producto.

El color de la ojera marca la diferencia

El error más habitual consiste en elegir un corrector únicamente porque es más claro que la piel. Durante años se popularizó la idea de que iluminar la zona de la ojera era suficiente para ocultarla, pero los maquilladores llevan tiempo insistiendo en que el primer paso es neutralizar el color.

La explicación está en la teoría cromática. Los colores opuestos dentro del círculo cromático se compensan entre sí, por lo que un corrector con el matiz adecuado consigue reducir visualmente la pigmentación antes incluso de aplicar el tono definitivo.

Por eso, cuando el corrector no funciona, el problema suele estar menos relacionado con su cobertura que con el color elegido.

Ojeras azuladas o violáceas: mejor apostar por tonos melocotón

Las ojeras con reflejos azules o morados son muy frecuentes y suelen aparecer por cuestiones vasculares o por la propia estructura de la piel del contorno de ojos, especialmente cuando esta es muy fina.

En estos casos, los expertos recomiendan utilizar correctores en tonos melocotón o salmón. Estos colores cálidos neutralizan el matiz frío de la ojera y consiguen que desaparezca sin crear un efecto grisáceo. En pieles claras basta con un melocotón suave, mientras que en pieles medias puede ser necesario un tono ligeramente más intenso.

Entre los productos que siguen esta teoría del color destaca el #FauxFilter Color Corrector de Huda Beauty, un corrector de tono diseñado para corregir y unificar la zona del contorno de ojos antes de aplicar el corrector habitual. Su versión en tonos melocotón ayuda a contrarrestar las sombras azuladas o violáceas, aportando un efecto más uniforme y luminoso gracias a una fórmula ligera que se funde con la piel.

Después de esa primera corrección, puede aplicarse un corrector del mismo tono de la piel para igualar completamente la zona.

Cuando las ojeras son marrones

No todas las ojeras tienen un origen vascular. En muchas personas predominan los tonos marrones debido a una hiperpigmentación provocada por factores genéticos, la exposición solar o el paso del tiempo.

Uno de los clásicos para este tipo de necesidad es el Shape Tape Contour Concealer de Tarte, un corrector de alta cobertura que ayuda a camuflar las ojeras y unificar el tono de la zona del contorno de ojos. Su fórmula está pensada para aportar cobertura completa, iluminar visualmente la mirada y suavizar la apariencia de pequeñas líneas de expresión sin dejar un acabado pesado.

Para este tipo de ojera funcionan mejor los correctores con subtonos amarillos o beige, capaces de equilibrar esa pigmentación oscura sin endurecer la mirada. El resultado suele ser mucho más uniforme que utilizando directamente un corrector muy claro, que en ocasiones sólo consigue que la mancha destaque todavía más.

Pieles medias y oscuras: el naranja también tiene protagonismo

En pieles más oscuras, las ojeras suelen ser más intensas y requieren colores de mayor profundidad para neutralizarlas correctamente.

Aquí entran en juego los correctores naranjas o rojizos, que equilibran eficazmente los tonos azulados y morados profundos sin dejar un acabado apagado. Aunque pueda parecer un color llamativo dentro del envase, al difuminarse y cubrirse con un corrector del tono de la piel, desaparece completamente, dejando un aspecto mucho más uniforme.

Una opción pensada para este tipo de necesidades es el Best Skin Ever Corrector de Color de Sephora Collection, un corrector diseñado para neutralizar imperfecciones cromáticas antes de aplicar el maquillaje habitual. Sus tonos naranja y rojo están especialmente indicados para pieles medias y oscuras, ya que ayudan a camuflar manchas de pigmentación y ojeras profundas al equilibrar los tonos fríos que apagan la mirada. Además, cuenta con una textura líquida de cobertura modulable y acabado natural que se integra fácilmente con la base o el corrector posterior.

La intensidad del corrector debe adaptarse siempre tanto al color de la ojera como al tono general de la piel.

¿Es buena idea elegir un corrector muy claro?

Durante mucho tiempo se pensó que cuanto más claro fuera el corrector, mejor disimularía las ojeras. Sin embargo, los especialistas advierten de que este truco puede producir el efecto contrario.

Cuando el producto es excesivamente claro, la zona adquiere un aspecto ceniciento o gris y la diferencia con el resto del rostro resulta mucho más evidente. Lo recomendable es utilizar un corrector muy similar al tono natural de la piel o, como máximo, uno ligeramente más claro una vez que la ojera ya ha sido neutralizada con el color adecuado.

La aplicación también influye en el resultado

Elegir el tono correcto es importante, pero la forma de aplicarlo también determina el acabado final.

Los maquilladores recomiendan depositar pequeñas cantidades de producto únicamente sobre la zona donde existe pigmentación, en lugar de cubrir todo el contorno del ojo. Después conviene difuminar suavemente con los dedos, una esponja o una brocha para fundir el corrector con la piel sin arrastrarlo.

Aplicar demasiada cantidad no mejora la cobertura; al contrario, aumenta el riesgo de que el producto se acumule en las líneas de expresión y haga más visibles las arrugas del contorno de ojos.