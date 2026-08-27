Nicole Kidman, sobre sus hijos adoptados con Tom Cruise: «Como madre mi única obligación es quererles»

Nicole Kidman ha hablado en diferentes momentos de su vida sobre una maternidad que comenzó mediante la adopción y que después continuó con dos hijas biológicas. La actriz adoptó a Isabella y Connor junto a Tom Cruise durante su matrimonio y, años después, fue madre de Sunday Rose y Faith Margaret con Keith Urban. Las circunstancias familiares cambiaron con el tiempo, pero Kidman ha mantenido una idea constante, ya que ser madre implica querer y acompañar a los hijos incluso cuando sus decisiones no coinciden con las propias. Esa filosofía resulta especialmente significativa al recordar la compleja historia familiar que rodea a sus dos hijos mayores.

Bella y Connor llegaron primero

Isabella Jane y Connor fueron adoptados por Nicole Kidman y Tom Cruise durante los años noventa. Bella nació en 1992 y Connor en 1995, y ambos crecieron durante el matrimonio de los actores, que terminó en 2001. Posteriormente, Kidman formó una nueva familia con Keith Urban y tuvo a Sunday Rose y Faith Margaret, esta última mediante gestación subrogada.

La separación de Nicole Kidman y Tom Cruise cambió el contexto familiar y los dos hijos mayores permanecieron vinculados a su padre y a la Iglesia de la Cienciología, una circunstancia que ha alimentado durante años numerosas informaciones sobre la relación de Kidman con ellos. Sin embargo, una cuestión resulta fundamental, ya que ni Nicole Kidman ni sus hijos han confirmado públicamente muchas de las versiones más extremas sobre un supuesto distanciamiento.

Una relación protegida de los focos

Kidman siempre ha sido especialmente cuidadosa al hablar públicamente de Bella y Connor. En una entrevista explicó que prefería respetar aquello sobre lo que sus hijos se sentían cómodos hablando y que no quería exponer su relación. Esa decisión contrasta con el enorme interés mediático que ha existido durante décadas alrededor de la familia formada por Kidman y Cruise.

Además, existen declaraciones públicas de ambos hijos que contradicen la idea de que la relación haya sido completamente inexistente. Connor afirmó en 2014 que mantenía una relación sólida con su madre y que la quería, mientras que Bella también ha hablado públicamente de sus padres en términos afectuosos.