¿Tom Cruise de vacaciones en Asturias? La verdad detrás de su visita a Llanes invitado por el director de su última película

Tom Cruise y Asturias han protagonizado una de las historias más comentadas de las últimas horas. La posibilidad de que el actor estadounidense pasara unos días de descanso en Llanes disparó la ilusión entre los vecinos y corrió como la pólvora en redes sociales y distintos medios de comunicación. La imagen del protagonista de Misión Imposible paseando por la costa asturiana parecía estar cada vez más cerca.

El origen de la información apuntaba a la estrecha amistad que une al intérprete con el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Ambos mantienen una relación desde hace más de dos décadas que, con el paso del tiempo, ha traspasado el terreno personal para convertirse también en profesional gracias a Digger, la película que estrenarán el próximo mes de octubre.

La especulación fue creciendo a medida que se recordaba el estrecho vínculo que el cineasta mantiene con Asturias. Fascinado por Llanes desde hace años, Alejandro González Iñárritu adquirió una vivienda en el concejo, donde actualmente está llevando a cabo una importante reforma. Esa circunstancia bastó para que muchos dieran por hecho que Tom Cruise aprovecharía el verano para instalarse durante unos días en la zona.

Sin embargo, La Nueva España ha desmentido esa información tras hablar con fuentes cercanas al director mexicano. Según publica el diario asturiano, Tom Cruise no tiene previsto pasar sus vacaciones en Llanes ni existe ningún plan para que se aloje en la vivienda que Iñárritu posee en el concejo.

La amistad entre ambos, eso sí, es completamente real. Hace más de veinte años, cuando Alejandro González Iñárritu daba sus primeros pasos en Hollywood, Tom Cruise quedó fascinado por una de sus primeras películas. Tanto fue así que llegó a proyectarla en varias ocasiones en su propia casa para compartirla con amigos. Cuando finalmente coincidieron en los estudios Paramount, el actor sorprendió al director demostrando que conocía al detalle toda su filmografía. Aquella admiración mutua terminó consolidándose hasta desembocar en su primera colaboración cinematográfica.

La combinación entre esa estrecha relación personal, la casa que el director posee en Asturias y el inminente estreno de Digger terminó alimentando un rumor que durante horas muchos dieron por hecho. Incluso comenzaron las especulaciones sobre los posibles planes del actor en Llanes, desde paseos por sus playas hasta visitas a algunos de los rincones más conocidos del concejo.

Por ahora, los vecinos tendrán que seguir esperando. Tom Cruise no viajará este verano a Asturias y la esperada visita de una de las mayores estrellas de Hollywood al norte de España tendrá que quedar, al menos de momento, en una historia que nunca llegó a hacerse realidad.