El desayuno de Nicole Kidman (59 años) para mantenerse en forma: «Té matcha, café, arroz inflado con arándanos y leche de almendras»

Mantenerse activo en la industria cinematográfica implica afrontar largas jornadas de rodaje, viajes constantes y un ritmo de trabajo que no soporta todo el mundo. Nicole Kidman es consciente del esfuerzo que hacen sus compañeros y ha explicado en varias ocasiones cuál es el secreto de su éxito: el equilibrio.

A sus 59 años, la artista ha sorprendido al revelar algunos de los hábitos que forman parte de su día a día, desde el desayuno con el que comienza cada mañana hasta las comidas que más disfruta cuando dispone de tiempo libre. Según nuestros datos, su alimentación se apoya el método japonés Hara Hachi Bu, una filosofía que propone dejar de comer cuando se ha alcanzado aproximadamente el 80% de la sensación de saciedad.

La actriz también ha reconocido que la cocina no figura entre sus principales habilidades. Una confesión que contrasta con la imagen de perfección que suele acompañar a las grandes estrellas de Hollywood y que aporta una visión más cercana de sus hábitos cotidianos.

Un desayuno ligero y nutritivo

En una entrevista para Harper’s Bazaar, Nicole Kidman explicó cómo suele empezar el día. Antes de desayunar toma una taza de té matcha y, más adelante, incorpora un café a su rutina. Se trata de una combinación muy habitual entre quienes buscan comenzar la jornada con bebidas estimulantes sin recurrir desde el primer momento a un desayuno abundante.

Cuando llega el momento de comer, la actriz apuesta por una preparación sencilla y rápida. Su desayuno habitual consiste en un cuenco de arroz inflado acompañado de arándanos, frambuesas y leche de almendras. Es una elección basada en alimentos ligeros, con un contenido reducido de grasas saturadas y una aportación calórica moderada.

Desde el punto de vista nutricional, este tipo de desayuno destaca por el aporte de hidratos de carbono procedentes del arroz y por la presencia de fruta fresca, rica en fibra, vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, también presenta un contenido relativamente bajo de proteínas, un aspecto que los especialistas suelen considerar importante para favorecer la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular.

En cualquier caso, la alimentación de Nicole no responde a un menú rígido ni a un plan diseñado para eliminar determinados alimentos. La actriz ha explicado que prefiere mantener una dieta variada y equilibrada, basada en porciones moderadas y en una elección consciente de los alimentos que consume a lo largo del día.

Nicole Kidman no sabe cocinar

Nicole Kidman ha confesado uno de sus grandes secretos: su escasa habilidad entre los fogones. La actriz ya ha asumido que cocinar nunca ha sido uno de sus puntos fuertes. De hecho, relató que uno de sus intentos más recordados terminó cuando trató de preparar un huevo en el microondas sin éxito. Aquella experiencia fue suficiente para que sus hijos decidieran aprender a cocinar por su cuenta y evitar depender de ella en la cocina.

«No puedo cocinar», admitió con total naturalidad, una confesión que ha repetido en distintas entrevistas y que forma parte de esa imagen cercana que proyecta cuando habla de su vida familiar.

Curiosamente, esa escasa experiencia culinaria no ha impedido que su nombre terminara vinculado a un libro de recetas. Kidman fue la inspiración de una receta de pasta incluida por Joanne Woodward, mujer del actor Paul Newman, en Newman’s Own Cookbook, publicado en 1985.

La intérprete insiste, además, en que nunca ha sido partidaria de eliminar grupos completos de alimentos de su dieta. Aunque procura no abusar de los carbohidratos y presta atención al equilibrio nutricional, asegura que no existen alimentos prohibidos en su alimentación.

Ese planteamiento coincide con la filosofía del método Hara Hachi Bu, originario de Japón, que propone prestar atención a las señales naturales del organismo y detener la ingesta antes de alcanzar la saciedad completa. Más que limitar alimentos concretos, esta práctica pone el acento en la cantidad consumida y en una alimentación consciente.

La merienda, un capricho lleno de sabor

Aunque la mayor parte de su alimentación diaria está formada por platos sencillos, Nicole Kidman también reconoce que disfruta de determinados caprichos gastronómicos.

Durante una entrevista con Time, explicó que uno de sus momentos favoritos del día es la tradicional hora del té. Lejos de optar por una comida principal, confesó sentir especial predilección por una merienda típicamente británica compuesta por scones, mermelada, clotted cream y una taza de té.

Los scones son unos panecillos elaborados con harina, mantequilla y levadura que suelen servirse acompañados de mermelada y una crema espesa característica de la gastronomía británica. Se trata de una preparación considerablemente más energética que el desayuno habitual de la actriz, debido a su contenido en grasas y azúcares.

La protagonista de Los otros ha explicado que no toma este tipo de merienda de forma diaria. Para ella representa un placer ocasional que disfruta en momentos concretos, dentro de una alimentación que, en términos generales, mantiene un perfil mucho más ligero.

Como vemos, su manera de entender la nutrición pasa precisamente por compatibilizar una dieta equilibrada con pequeños caprichos, sin convertir ninguno de ellos en un hábito. Ese es el secreto de su éxito.