Marta Robles presenta su última novela en Madrid: arropada por Carmen Posadas y ante un auditorio abarrotado

El Auditorio Agustín de Betancourt, situado en la calle Almagro número 42 de Madrid, fue el escenario elegido por Marta Robles para presentar su última novela, titulada El anillo de Eloísa. El evento, que tuvo lugar el lunes 19 de octubre, fue todo un éxito en convocatoria y logró llenar por completo el recinto, con una capacidad para 280 personas. De hecho, el interés fue tal que algunos asistentes se vieron obligados a permanecer de pie durante el acto ante la falta de asientos disponibles. La escritora Carmen Posadas fue la encargada de conducir la presentación, acompañada por una Marta Robles que se mostró visiblemente sonriente y agradecida por la gran acogida de su nueva obra.

Lucía Lorente, coach y mediadora certificada, leyó varios fragmentos de la novela, invitando a todo aquel que aún no hubiera iniciado la lectura, a hacerlo. Por su parte, Marta Robles, que hizo gala de una gran complicidad con Carmen Posadas a lo largo de toda la presentación, profundizó en el contexto de su nueva obra y desveló algunas de las claves de la trama. «Es la historia de una saga familiar de cuatro mujeres, de cuatro generaciones. Bisabuela, abuela, madre e hija unidas por el secreto de un anillo que guarda celosamente su propietaria, según va pasando de una a otra porque puede desbaratar todo lo que es y significa la propia familia. Con lo cual tiene ese punto de tensión de thriller, aunque no lo es», explicaba.

La periodista hacía hincapié en que en las páginas del libro recorría cien años de historia, deteniéndose especialmente en los años 70, 80 y 90, ya que ha confesado que su intención ha sido en todo momento contar cómo fue cambiando una España «que tenía que habituarse a un nuevo escenario después de haber salido de los años de dictadura».

Por otro lado, Marta también hizo hincapié en que se trataba de una historia marcada por los altibajos. «Es un sube y baja de emociones, porque hay mucho drama en momentos determinados, pero a la vez, está todo contado desde ese humor tierno que hace que sea más fácil de leer y de acercarse a los temas duros», comentaba. Y justificando su manera de escribir, la periodista confesaba que había seguido el ejemplo de Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés, quien consideraba que la mejor manera de hablar de temas serios era siempre haciendo uso del humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Robles (@martaroblesg)

La historia de El anillo de Eloísa gira en torno a cuatro mujeres de distintas generaciones, una historia que llevó a Marta Robles a recordar con especial emoción a su propia abuela. De esta manera, la escritora dejó a un lado su faceta más profesional para confesar que siempre la ha considerado un auténtico referente en su vida por su fortaleza, su capacidad de superación y su determinación para seguir adelante pese a las adversidades.

«Cuando la madre de mi abuela tuvo un cáncer, su marido y sus hermanos mayores se desentendieron absolutamente. Y mi abuela se ocupó de su madre. Y no solo eso, sino que además se sacó una oposición, se hizo traductora de inglés y encima aprendió a jugar al tenis. Con lo cual era una mujer verdaderamente extraordinaria», recordaba.