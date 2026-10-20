Carmen Lomana desvela cómo está Roca Rey tras su ruptura con Tana y desmonta los rumores sobre otra chica: «Está asustado»

La separación de Tana Rivera y Roca Rey continúa dando que hablar en la crónica social. Después de aproximadamente seis meses de relación, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero peruano habrían decidido tomar caminos separados, una ruptura que ha sorprendido por producirse cuando todavía circulaban rumores de boda. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar el fin de su historia de amor, su entorno ya ha dejado algunas pistas sobre cómo están afrontando este momento. La última en hablar ha sido Carmen Lomana, amiga del diestro, que ha mantenido una conversación privada con él y ha desvelado cómo está viviendo la presión mediática.

La socialité ha contado que Roca Rey está bien, aunque reconoce que el revuelo generado por su situación sentimental le ha pillado por sorpresa. «Sí, está asustado con el ruido mediático, como es lógico. Me dice: ‘¿Qué hago?’. Y digo: ‘¿Qué vas a hacer? Pues hablar normal, ya está’», ha relatado ante los micrófonos de Europa Press. Lomana ha compartido estas palabras durante la gala del XX aniversario de la Academia del Perfume, celebrada en el Teatro Real de Madrid, donde ha atendido a los medios y ha ofrecido su particular visión de uno de los asuntos que más interés está despertando en los últimos días.

Según ha explicado, el torero se encuentra bien pese a la atención que ha despertado su vida privada. «Yo creo que sí que está bien, es que además ahora se va a Lima», ha añadido, poniendo el foco en los compromisos profesionales que tiene por delante. Con el final de la temporada taurina en España, Roca Rey se prepara para poner rumbo a América, donde continuará con su actividad profesional. Un cambio de escenario que llega en plena vorágine informativa y que podría ayudarle a centrar su atención en el trabajo, mientras la prensa sigue pendiente de cualquier novedad sobre su ruptura con Tana.

Carmen Lomana niega que Roca Rey esté conociendo a otra chica

Durante su intervención, Carmen Lomana también ha querido responder a los rumores que apuntan a que el diestro podría estar conociendo a otra mujer después de su separación de la joven aristócrata. La socialité ha rechazado tajantemente esta posibilidad y ha restado importancia a las informaciones que circulan sobre una supuesta tercera persona. «Eso son tonterías», ha sentenciado, sin dar credibilidad a las especulaciones.

Por el momento, no hay confirmación pública de que la ruptura se haya producido por la aparición de alguien más en la vida de Roca Rey. La relación entre el torero y Tana Rivera había despertado un enorme interés desde que comenzaron a dejarse ver juntos y, durante los últimos meses, ambos se habían convertido en protagonistas habituales de la crónica social. Precisamente por eso, el posible final de su noviazgo ha generado tantas preguntas, especialmente después de que en los días previos se hablara de un futuro compromiso entre ambos.

Mientras ellos mantienen la discreción, las declaraciones de personas cercanas se han convertido en una de las principales fuentes de información sobre cómo están afrontando la situación. Hace unos días, Cayetano Martínez de Irujo, tío de Tana Rivera, reconoció ante las cámaras que su sobrina estaba «tristona» después de la separación. Sus palabras ofrecieron una primera aproximación al estado de ánimo de la joven, que cumplió 27 años en medio de la atención mediática generada por su vida sentimental. La ruptura habría llegado después de unos seis meses de relación y pocos días antes del cumpleaños de Tana, un momento en el que la pareja todavía parecía mantener una buena sintonía de cara al exterior. Su última aparición conjunta, el pasado 14 de octubre, alimentó el interés por una historia que, hasta entonces, había estado marcada por la complicidad que ambos mostraban en público. Sin embargo, ninguno ha querido confirmar ni desmentir las informaciones sobre el final de su noviazgo.