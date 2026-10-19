Roca Rey monta la fiesta del año tras su ruptura con Tana Rivera: mariachis, fuegos artificiales y una posible nueva ilusión

Andrés Roca Rey no ha cancelado sus planes para celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto, pese a la crisis sentimental que atraviesa con Tana Rivera. El torero peruano soplará las velas este miércoles 21 de octubre en su finca sevillana, La Consentida, en una fiesta que llega en plena tormenta mediática tras la ruptura de la pareja, que habría puesto fin a su relación de seis meses hace aproximadamente una semana. Mientras la hija de Eugenia Martínez de Irujo celebró sus 27 años el pasado viernes, arropada por sus familiares y amigos en una cena discreta en Sevilla, el diestro mantiene buena parte de los planes que tenía previstos para su aniversario.

La celebración estaba organizada para reunir a amigos y familiares en la finca de Gerena, con una lista de invitados que rondaba el centenar de personas. Sin embargo, el distanciamiento entre ambos obligó a modificar algunos detalles. Tana canceló la fiesta que había preparado para el sábado anterior en la propiedad del torero, mientras que Roca Rey ha decidido seguir adelante con su propio festejo. Según las informaciones publicadas, la celebración conservará elementos como los mariachis y los fuegos artificiales, aunque se habrían eliminado algunas sorpresas que estaban destinadas especialmente a su entonces pareja, como la tarta. Además, el cumpleaños coincidiría con el de su amigo Jaime Ferraro, por lo que la reunión también serviría para celebrar ambas fechas.

De los rumores de boda a una posible nueva ilusión

La ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey ha generado numerosas especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos separados. Una de las versiones apunta a una fuerte discusión y a que el torero habría considerado que la relación avanzaba demasiado rápido, aunque no existe una confirmación pública de los protagonistas sobre las causas exactas de su distanciamiento. Lo que sí parece claro es que el romance, que comenzó a principios de año, atraviesa su momento más delicado. En septiembre, el peruano compartía una romántica fotografía junto a Tana durante un paseo en yate, acompañada de la canción Me quedaré contigo, una imagen que contrastaba con la situación actual.

A esta crisis se suma la información que ha trasladado el periodista Alberto Guzmán en D Corazón, el programa presentado por Anne Igartiburu. Según explicó, Roca Rey habría sido visto en Pamplona acompañado por una joven de la localidad, con la que llevaría varias semanas conociéndose. El torero estuvo en la ciudad navarra el pasado miércoles junto a sus padres y compartió una fotografía desde la calle Estafeta. De acuerdo con el relato del periodista, habría entrado en una tienda para comprar un regalo que inicialmente algunos relacionaron con Tana, aunque la información recibida por el programa apuntaría a otra persona.

Guzmán aseguró que se trataría de una joven de edad similar a la del diestro, residente en Pamplona desde siempre y aficionada al mundo del toreo, que no pertenece al ámbito de los famosos. Por el momento, no se ha confirmado que exista una relación sentimental entre ambos, por lo que esta información se mantiene en el terreno de las especulaciones sobre la vida privada del torero.

Fran Rivera habla del delicado momento de su hija

Mientras crecen los rumores, Tana Rivera ha optado por mantener su habitual discreción. Cuando fue preguntada por su situación sentimental a las puertas de una semana especialmente complicada, la joven evitó pronunciarse: «No, yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada», respondió ante las cámaras de Europa Press. Su padre, Francisco Rivera, sí se ha referido al distanciamiento en declaraciones recogidas por La Otra Crónica de El Mundo, en las que reconoció que su hija no atraviesa su mejor momento, aunque quiso restar dramatismo a la situación.

«Las relaciones son complicadas en general, las de un torero más. No es el fin del mundo», señaló el diestro, antes de añadir: «No te puedo decir que ahora mismo Tana esté feliz, pero está bien y entre ellos hay mucho cariño». Fran Rivera también recordó que ambos son jóvenes y tienen toda la vida por delante. Por ahora, mientras Tana se refugia en su entorno más cercano, Roca Rey se prepara para celebrar su cumpleaños rodeado de amigos y familiares, en una fiesta que llega en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su historia de amor.