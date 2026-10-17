Fran Rivera habla claro sobre la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: «Las relaciones son complicadas. No es el fin del mundo»

Tana Rivera no atraviesa su mejor momento. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha cumplido años en medio de los rumores de crisis con Andrés Roca Rey y ha cancelado la celebración que tenía prevista para este sábado, 17 de octubre, en la finca sevillana de su padre. Una situación sobre la que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente, aunque su padre, el ex torero Fran Rivera, ha dado las primeras declaraciones sobre el momento personal que atraviesa su hija.

La relación entre Tana y el torero peruano salió a la luz hace apenas seis meses, después de que la joven acudiera a apoyarlo a la plaza de toros de Brihuega. Desde entonces, ambos han ido dejando pistas de su historia, con encuentros en Sevilla y visitas a lugares tan señalados como el Palacio de Liria. Una relación que también estuvo marcada por la grave cogida que sufrió Roca Rey durante la Feria de Abril, cuando tuvo que permanecer ingresado varias semanas.

Sin embargo, la pareja podría estar atravesando ahora una etapa complicada. Según publicó la revista ¡Hola!, una fuerte discusión habría provocado que Tana cancelara la celebración de su cumpleaños, para la que tenía previsto reunir a unos 60 invitados a partir de las 14:00 horas en la finca de su padre. Una decisión que ha alimentado las especulaciones sobre el estado de su relación con el diestro.

El primero en pronunciarse ha sido Fran Rivera. En declaraciones a La Otra Crónica (LOC), de El Mundo, el ex torero ha abordado la situación con prudencia, aunque ha reconocido que su hija no está atravesando un momento especialmente feliz. «Las relaciones son complicadas en general y las de un torero más. No es el fin del mundo», ha señalado. El padre de Tana ha querido restar dramatismo a lo ocurrido, sin confirmar una ruptura ni dar por terminada la relación. «No te puedo decir que ahora mismo Tana esté feliz, pero está bien y entre ellos hay mucho cariño. También hay que pensar que la vida es muy larga, que mi hija tiene mucha vida por delante y las cosas irán surgiendo», ha explicado. Sus palabras reflejan que, pese a las dificultades que puedan estar atravesando, el vínculo entre ambos sigue siendo un asunto sobre el que no se han pronunciado directamente sus protagonistas. Por el momento, ni Tana ni Roca Rey han ofrecido su versión de lo ocurrido.

Fran Rivera también se ha referido a los rumores que apuntaban a una posible boda entre su hija y el torero peruano el próximo año. Una posibilidad que, cuando comenzó a comentarse, no terminó de convencer al ex diestro por la juventud de la pareja. «Cuando surgieron los comentarios de una posible boda, me parecieron un disparate y no les di ninguna credibilidad. Ellos son muy jóvenes, tienen un futuro por vivir», ha afirmado.

El ex torero ha dejado claro que respeta los sentimientos de su hija y que siempre ha procurado estar presente en su vida personal. Ahora, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de la relación, sus declaraciones aportan una primera perspectiva familiar sobre una situación que sigue sin tener una explicación pública por parte de Tana Rivera y Andrés Roca Rey.