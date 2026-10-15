El entorno de Tana Rivera y Roca Rey se pronuncia sobre su ruptura: «Pensaba que era mentira»

Es la noticia más comentada de la semana. Roca Rey y Tana Rivera han decidido poner punto final a su relación sentimental. Según las informaciones publicadas, habría sido el torero quien habría tomado la decisión de emprender caminos por separado, aunque, por el momento, se desconocen los motivos que le habrían llevado a dar este paso. Como era de esperar, las especulaciones no han tardado en surgir, especialmente teniendo en cuenta que, hace apenas unas semanas, los rumores de boda entre ambos resonaban con fuerza en la prensa del corazón de nuestro país.

Por ahora, tanto la hija de Francisco Rivera como el diestro peruano han optado por guardar silencio, manteniendo su vida más personal alejada del foco mediático. Sin embargo, la noticia no ha pasado desapercibida entre los rostros conocidos de su entorno, algunos de los cuales no han dudado en pronunciarse sobre esta inesperada ruptura ante los micrófonos de Europa Press. Y aunque cada uno ha compartido su particular punto de vista, todos parecen coincidir en algo: nadie se esperaba este desenlace.

Marta Pombo, que conoce a Roca Rey y que ha compartido momentos con él por la amistad que mantiene con su hermana María y su cuñado Pablo Castellano, no ha ocultado su sorpresa ante las cámaras. Durante su presencia en el estreno VIP del musical Cabaret, la influencer ha confesado que cuando se enteró, «pensaba que era mentira». «Me da como pena porque se les veía muy ilusionados. He coincidido con ellos y por eso te digo que pensaba que era la típica fake news, pero ya veo que no. […] Estoy un poco descolocada, porque me salió una noticia de que se casaban y de repente han roto», comentaba.

Tomás Páramo es íntimo amigo tanto de Tana Rivera como de Roca Rey, y al ser preguntado por su ruptura, ha pronunciado unas reveladoras palabras que no han pasado desapercibidas. «Todos estamos muy bien. Yo creo que de la vida privada de cada uno tiene que hablar cada uno. Yo les apoyo a los dos. Y lo haré siempre. Les quiero un montón. […] No creo que a nadie le dé pena porque todo está bien», concluía. Unas declaraciones un poco ambiguas, pero que han sido interpretadas por muchos como que la ruptura no ha sido una decisión definitiva.

En el círculo cercano de la pareja se encuentra también Teresa de Cierva, quien se ha mostrado muy apenada con las últimas informaciones que han trascendido de ambos. «Yo soy muy de Roca Rey y muy de Tana Rivera. Los quiero muchísimo. Me encanta esa pareja», comenzaba a decir, añadiendo que esperaba que la noticia fuera mentira y que no tenía ni idea de nada. «Yo lo único que sé es que se quieren muchísimo y que son una pareja estupenda», sentenciaba.

Por último, Mariola Orellana, íntima amiga de Eugenia Martínez de Irujo (madre de Tana), ha asegurado que no tenía ni idea de lo que había ocurrido. «Yo amo a Tana, me parece una genia. A él no, lo conozco de dos veces, pero a ella la amo mucho. Es preciosa y guapísima. Pero cómo voy a hablar yo de eso, por favor», ha expresado, dejando más que claro que prefiere mantenerse al margen y respetar la privacidad de ambos.