Gwyneth Paltrow se pasa a la televisión: ‘The Apology’ de Netflix será su primera serie como protagonista

Siempre la hemos conocido más por su faceta cinematográfica, pero ni siquiera una estrella de la altura de Gwyneth Paltrow puede librarse de la hegemonía audiovisual que poseen las series de televisión hoy en día. Hace algunas horas, hemos podido saber que la actriz estadounidense firmará su primer papel protagonista en la pequeña pantalla con The Apology, un drama producido por A24 que Netflix distribuirá en su catálogo a lo largo de 2028.

Según se sabe, la ganadora del Oscar por Shakespeare in love (1998) interpretará a Evelyn Amspoker, una mujer cuyo hijo fue asesinado hace 18 años en un caso sin resolver que conmocionó a la opinión pública. La ficción corre a cargo de Joe Murtagh, showrunner de La mujer en la pared, y de Thomas Vinterberg, director de Otra ronda. En la producción ejecutiva encontramos a Joe Hipps y tanto Paltrow como Vinterberg y Murtagh ocupan también su posición como productores.

En el celuloide, Paltrow ha tenido una carrera repleta de éxitos. Desde su participación en Los Tenenbaums hasta Seven, pasando por cierta relevancia en franquicias como Iron Man y estando presente en títulos recientes como Marty Supreme. Sin embargo, su etapa televisiva era hasta ahora bastante reducida. Participó en cinco capítulos de Glee como Holly Holiday y tuvo un rol secundario en The Politician de Ryan Murphy. No obstante, nunca había sido la protagonista total de una serie.

Gwyneth Paltrow protagonizará ‘The Apology’: Netflix ya ha firmado una segunda temporada

La sinopsis oficial de The Apology es la siguiente: «Evelyn y su esposo Caleb Amspoker sufrieron la peor de las tragedias hace 18 años, cuando su hijo fue asesinado en un caso sin resolver que conmocionó a todo el país. Tras casi dos décadas de dolor y misterio, un desconocido aparece de manera inesperada y confiesa el crimen, haciendo parecer que la justicia finalmente está al alcance de la mano. Sin embargo, la esperanza se transforma rápidamente en angustia cuando la pareja descubre que, debido a varios tecnicismos legales, el asesino podría recibir una condena reducida. Enfrentados a esa insoportable realidad, Evelyn y Caleb deciden tomarse la justicia por su propia mano».

Deadline fue la primera en informar de la noticia, explicando además que el proyecto contará con dos temporadas ya aprobadas por Netflix.

Una serie que llega en un momento tumultuoso para Netflix

El anuncio de The Apology llega en una semana en la que se ha producido una vorágine de despidos en la cúpula creativa de la compañía. Hace unos días, Bela Bajaria era destituida de su puesto como directora de contenido, tras el recorte global del 6% de la plantilla de Netflix. Hace escasas horas, el turno le ha llegado a Dan Lin, jefe de la sección de cine.

De momento, en esta escabechina, la jefa de televisión, Jinny Howe, responsable de las series de ficción en Estados Unidos y Canadá, ha logrado mantener su puesto y quedarse al margen de dicha crisis.