Melani Olivares desvela los entresijos de ‘Aída’: «Carmen Machi no quería hacer la serie y la presionaban para no irse, lo pasó fatal»

La mítica serie Aída, emitida con enorme éxito en Telecinco, continúa regalando secretos de su trastienda años después de su finalización. En esta ocasión, la actriz Melanie Olivares, que dio vida a Paz Bermejo, ha recordado vivencias muy reveladoras. Sus declaraciones han puesto sobre la mesa de nuevo a una de las comedias más importantes de la televisión española.

Nacida en enero de 2005 como el primer spin-off de la historia de la televisión en España -surgida a partir del personaje de Aída de Siete vidas-, la ficción logró un hito insólito: no sólo heredó el favor del público con el respaldo de la audiencia, sino que superó con creces el impacto y la longevidad de su serie nodriza, y se convirtió en la sitcom más longeva del país, que siguió en emisión, incluso, una vez que su protagonista ya se había marchado.

A lo largo de 10 temporadas y 237 episodios (más varios especiales) emitidos durante casi una década (hasta 2014), el barrio de Esperanza Sur se metió de lleno en los hogares españoles. Sus audiencias fueron apabullantes: en su etapa dorada llegó a congregar habitualmente a más de 5 o 6 millones de espectadores por episodio (con picos históricos que rebasaron los 6,2 millones y un 33,2% de cuota de pantalla), y puso punto y final a su andadura con una media envidiable que rondaba los 4,2 millones de espectadores (un 22% de share).

Uno de los aspectos más llamativos que ha abordado Melani Olivares ha sido la situación que vivió su compañera Carmen Machi. Según ha explicado la actriz, el fenómeno en el que se convirtió la ficción no fue un camino de rosas para su protagonista desde el primer instante.

La intérprete ha desvelado con total naturalidad que Carmen Machi, que recibió el pasado mes el Premio Nacional de Cinematografía 2026, ya manifestaba reticencias antes de arrancar el proyecto. «Yo sabía desde el primer día que Carmen Machi se quería ir de Aída. Ella no la quería empezar, estaba muy bien en Siete vidas. La presionaban para que no dejara la serie; lo pasó fatal», ha apuntado en Vaya Vaina. Aunque también hubo algún momento divertido a raíz de ese hartazgo, como alguno de sus enfados que hacían reír a todos: «¡Y encima, estos zapatos! ¡Que llevo con ellos desde Siete vidas!».

Pero, finalmente, Carmen Machi se fue de la serie. Su marcha definitiva supuso un punto de inflexión, a la vez que demostró otra de sus grandes proezas: la capacidad de reinventarse y seguir liderando las audiencias incluso tras la pérdida de su indiscutible protagonista principal, gracias al peso coral del elenco y la llegada posterior de Miren Ibarguren como Soraya. El broche de oro a este universo se completó años después de su final, con el estreno en cines de Aída y vuelta (2026), la esperada película dirigida por Paco León que supuso el reencuentro cinematográfico de la mítica familia.

El enorme éxito de la serie también hizo que el caché de los actores fuera a más con el tiempo, hasta las cinco cifras. Aunque Melani Olivares ha bromeado sobre su situación económica en comparación con la del resto del elenco: «No tengo un duro porque mis compañeros tienen casas y yo tengo hijos. Les digo ‘no os voy a dejar herencia, pero lo vamos a pasar de puta madre’».

Más allá de los platós de rodaje, Melanie Olivares ha profundizado en el impacto emocional que le generó interpretar a una «puta». Lejos de quedarse en la superficie de la comedia, el papel le permitió conectar de manera directa con mujeres reales que ejercían la prostitución en zonas madrileñas como la calle Montera. La actriz ha recordado con cariño cómo la recibían al reconocerla: «Me decían ‘¡hombre, Paz, compañera!’, y entonces me sentaba con ellas en los bordillos y comíamos pipas».

No obstante, ha admitido que hubo momentos de gran dureza emocional al comprobar de primera mano las condiciones de vida de estas mujeres. Una de las anécdotas más impactantes ocurrió cuando una de ellas la invitó a conocer su habitación. «Escuchabas historias impactantes. Nunca tendría que haber subido a la habitación. Aún recuerdo el olor; son unas circunstancias muy duras, hay mucho drama detrás», ha relatado.