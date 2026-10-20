La mejor tarta de queso manchego de 2026 se hace en Toledo y cuesta sólo 7 euros

Hay tartas de queso que entran por los ojos y otras que conquistan desde la primera cucharada. La de Granero, en Quintanar de la Orden (Toledo), tiene argumentos para hacer ambas cosas. Su receta, transmitida de generación en generación durante casi seis décadas, acaba de convertirse en la mejor tarta de queso manchego de 2026 . Y hay un detalle que la hace todavía más apetecible: se puede probar en el propio restaurante por 7 euros .

El reconocimiento llegó el 19 de octubre, durante el VI Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego, celebrado en Cuenca en el marco del VIII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha. Los responsables de esta elaboración son José Antonio Pintado Mota y Nicoleta Ionela Gherghe Gherghe, encargada de pastelería del establecimiento, que han sabido perfeccionar una receta histórica hasta llevarla a lo más alto.

Dos quesos manchegos y una combinación de sabores sorprendente

El secreto está en los ingredientes. La tarta combina queso semicurado de García Vaquero y queso manchego curado de Barrajón , acompañados de una base de almendra tostada, miel y trufa fresca. Una mezcla que se aleja de las tartas de queso convencionales y apuesta por los sabores de la despensa manchega.

El queso semicurado aporta matices lácteos y una intensidad moderada, mientras que el curado suma profundidad, carácter y un punto salino que contrasta con el dulzor del postre. La miel ayuda a redondear el conjunto y la almendra tostada añade notas cálidas de fruto seco, además de un contrapunto crujiente frente a la cremosidad que se espera de una buena tarta de queso. La trufa fresca completa la combinación con su aroma terroso y sofisticado.

El resultado invita a imaginar un postre de personalidad marcada, donde el dulzor no eclipsa al queso, sino que lo acompaña. No se trata simplemente de añadir un ingrediente manchego a una receta clásica: aquí el queso es el protagonista absoluto.

Aunque no se ha publicado una ficha técnica que detalle la textura exacta de la elaboración ganadora, la combinación de estos ingredientes apunta a un interesante juego de contrastes entre un relleno suave y una base con matices tostados. Una propuesta que demuestra que la repostería también puede contar la historia de un territorio.

Una receta familiar con 58 años de historia

La tarta no nació para ganar concursos. Forma parte de la historia del restaurante Granero desde prácticamente sus orígenes, hace 58 años. Durante todo este tiempo, la receta ha pasado de una generación a otra, conservando su esencia y adaptándose poco a poco a los nuevos gustos.

En los últimos años, José Antonio Pintado Mota y Nicoleta Ionela Gherghe Gherghe han afinado la elaboración con cambios en la base y una selección más precisa de los quesos. Esa evolución ha permitido encontrar una combinación que mantiene el vínculo con la tradición, pero incorpora una mirada actual a la pastelería.

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Es precisamente ahí donde reside parte de su atractivo: una receta de toda la vida que no necesita reinventarse por completo para destacar . Basta con cuidar el producto, ajustar las proporciones y entender cómo se complementan los sabores.

Granero: tradición manchega con una mirada actual

Situado en la calle San Fernando, 90, de Quintanar de la Orden, el restaurante Granero es un negocio familiar con más de medio siglo de trayectoria y reconocimiento en la Guía Michelin, que le concede la distinción Bib Gourmand. Su cocina combina las raíces manchegas con técnicas contemporáneas y productos de mercado. Entre sus platos destacados figura la paletilla de cordero lechal asada, mientras que su bodega presta especial atención a los vinos de la zona.