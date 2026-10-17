Pep Guardiola (55 años): «Me compré un apartamento en Mánchester porque tengo que vivir en algún sitio. Prefiero vivir en la ciudad y estar cerca de la gente»

Después de ocho años de Gobierno socialista, el problema de la vivienda se ha convertido en una gran preocupación. El precio de los inmuebles ha llevado a numerosas figuras conocidas a pronunciarse sobre una cuestión que afecta sobre todo a las generaciones jóvenes.

En este contexto, han vuelto a cobrar interés unas declaraciones de Pep Guardiola en las que explicaba por qué decidió comprar un apartamento en Mánchester durante su etapa al frente del Manchester City. Su argumento fue mucho más sencillo de lo que cabría imaginar tratándose de una operación inmobiliaria vinculada a una de las figuras más importantes del fútbol mundial: «Compré un apartamento allí porque tengo que vivir en algún sitio».

Guardiola, que actualmente tiene 55 años, defendía además una determinada manera de entender la vida en las ciudades. Frente a la posibilidad de instalarse en una zona residencial más apartada, el técnico siempre ha manifestado su preferencia por permanecer cerca del centro.

Las dudas que había sobre Guardiola

Las declaraciones que hemos mencionado fueron realizadas en un momento en el que todavía no se conocía cuál sería el futuro de Guardiola en el Manchester City. La compra del apartamento podía alimentar especulaciones sobre una posible continuidad, pero el entrenador quiso desligar ambas cuestiones.

«Creo que no cambia nada, ya sea que alquiles un apartamento o lo compres. No afectará a mi forma de trabajar ni a cómo vivo mi profesión», explicó.

La reflexión del entrenador catalán apuntaba a una cuestión que, según sus palabras, ya había experimentado en otras etapas de su trayectoria. Guardiola ha vivido durante largos periodos fuera de España como consecuencia de su carrera y en diferentes momentos optó también por comprar una vivienda en las ciudades en las que desarrollaba su actividad profesional.

«Me pasó lo mismo cuando era jugador en la Roma, en el Brescia y en Múnich», recordó. De esta manera, quiso dejar claro que la adquisición de un apartamento en Mánchester no constituía una excepción dentro de su recorrido, sino una decisión similar a la que ya había tomado en otros lugares.

Vivir en el centro o en las afueras

Más allá de la cuestión económica o de la relación entre vivienda y trabajo, Guardiola también explicó qué busca cuando elige un lugar en el que residir. «Prefiero vivir en la ciudad y estar cerca de la gente», afirmó.

La frase resume una preferencia que, según sus propias declaraciones, ha mantenido durante buena parte de su vida adulta. Múnich fue otro ejemplo. Durante su etapa en Alemania, cuando dirigía al Bayern, también optó por adquirir un apartamento en lugar de alejarse de la ciudad.

Un complejo residencial exclusivo

Precisamente por la elección de Mánchester como lugar de residencia, algunos medios británicos especularon con la posibilidad de que el entrenador hubiera adquirido un apartamento en City Suites, un complejo residencial de lujo en el que también residía Rodri Hernández.

El edificio presenta un formato particular, ya que combina viviendas de propiedad privada con apartamentos destinados a estancias de corta duración. El complejo funciona como un aparthotel de cinco estrellas y cuenta con diferentes servicios dirigidos a sus residentes y huéspedes.

Entre sus instalaciones figura un spa con sauna, un gimnasio abierto durante las 24 horas y diferentes espacios comunes. También dispone de restaurantes y de una piscina interior de 18 metros equipada con hidromasaje, servicios que permiten a quienes viven allí disponer de algunas de las comodidades habituales de un establecimiento hotelero sin renunciar a la independencia de un apartamento.

El inmueble tiene 14 plantas y su ubicación es otro de sus principales atractivos. Se encuentra a pocos minutos a pie de la Catedral de Mánchester, en una zona céntrica que permite acceder fácilmente a algunos de los principales puntos de interés de la ciudad.

Los apartamentos también admiten animales y algunos pueden reservarse para estancias de corta duración, con un máximo de cuatro días, según las condiciones de alojamiento del complejo.

La importancia de tener un hogar

La elección de este tipo de vivienda encaja con la explicación que Guardiola ofreció cuando habló de su casa en Mánchester. Para el entrenador, la cuestión fundamental no era demostrar que había adquirido una propiedad en una de las ciudades más importantes del Reino Unido, sino disponer de un lugar donde vivir durante su etapa profesional.

Guardiola ha desarrollado buena parte de su carrera lejos de España. Como futbolista pasó por Italia y Alemania, además de su etapa en otros países, mientras que como entrenador dirigió al Barcelona, al Bayern de Múnich y al Manchester City. En cada uno de esos destinos tuvo que encontrar una manera de conciliar su exigente actividad profesional con su vida cotidiana.

Por lo tanto, su elección de vivir en el centro de Mánchester responde a una preferencia que él mismo ha explicado en diferentes ocasiones: estar cerca de la gente, de las calles y de la actividad de la ciudad. Una decisión aparentemente sencilla que, tratándose de uno de los entrenadores mejor conocidos del fútbol internacional, también terminó despertando la curiosidad de los medios británicos.