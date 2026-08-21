Marc Cucurella, sobre su hijo: «Me ha enseñado a priorizar las cosas realmente importantes»

El campeón del Mundial de Fútbol 2026, Marc Cucurella, ha hablado sobre su hijo y la importancia de visibilizar el autismo, una realidad que forma parte de su vida familiar. El jugador de fútbol comparte públicamente su experiencia con una naturalidad impecable y con la esperanza de que pueda servir de ayuda a otras familias. Esto sería una forma de romper con los estigmas y dar visibilidad a las necesidades de numerosas personas.

«Para mí es una cosa normal, la verdad que no lo hago con ninguna intención», ha señalado durante una entrevista. El futbolista del Real Madrid destaca que detrás de la aparente imagen perfecta que puede proyectar el mundo del fútbol, también existen situaciones personales y familiares que forman parte del día a día de los jugadores. «En un mundo que puede ser perfecto, como que los futbolistas no tenemos problemas o cosas personales, pues sí que los tenemos», expone Cucurella.

La reivindicación

Marc Cucurella ha mostrado su satisfacción por poder utilizar su repercusión pública para contribuir a dar visibilidad al autismo. El objetivo de esta iniciativa es que esa exposición ayude a otras familias y favorezca una mayor concienciación social. «Si con nuestro poder de visualización y de hacer eco sirve para ayudar a más familias para que se abran más escuelas o más centros de ayuda y de apoyo, bienvenido sea», afirma. Unas palabras que ponen el foco en la necesidad de seguir avanzando en recursos, centros de especialización y espacios de apoyo para las personas con autismo y sus familias.

La importancia

Además de la visibilidad, el futbolista ha contado todo lo que su hijo le ha enseñado a nivel personal. Cucurella reconoce que esta experiencia le ha hecho cambiar su forma de entender las prioridades y valorar más los pequeños momentos de la vida cotidiana. «Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo el valor de priorizar las cosas que realmente son importantes y las que no», detalla el jugador.

Al mismo tiempo, enfatiza que incluso en los días más complicados, los pequeños gestos ayudan a cambiar la perspectiva y recordar lo que importa de verdad. «Por mucho que parezca que todo es de color gris o no tienes el mejor día, creo que con pequeños gestos valoras mucho más las cosas. Eso es lo más importante», relataba al final el futbolista.

@ceciarmy Más allá del fútbol, Marc Cucurella demuestra cada día el tipo de persona que es. Su hijo Mateo tiene autismo y él siempre ha priorizado que tenga el mejor entorno posible, buscando centros y profesionales especializados allí donde ha vivido. Su celebración del pingüino representa el amor y la unión familiar, valores que siempre ha defendido. Según cuentan muchas personas, también lleva el pelo largo para que su hijo pueda reconocerlo con mayor facilidad durante los partidos, un detalle que refleja el vínculo tan especial que tienen. Dentro del campo es un luchador incansable; fuera de él, un padre que inspira por el amor y la dedicación que muestra hacia su familia. ♬ sonido original – Ceciarmy

El resultado de sus palabras

Las palabras de Marc Cucurella muestran la realidad de una experiencia familiar que ha cambiado su manera de afrontar las dificultades y de valorar el día a día. A su vez, la reivindicación sobre la importancia de abrir más escuelas o centros de ayuda y apoyo es clave para continuar visibilizando la colaboración con las personas autistas y sus familias.