Viena se ha convertido durante tres días en el escenario de una de las bodas más exclusivas del verano. Camila Chumaceiro Arcaya, hija de la empresaria venezolana Eliza Arcaya, ha celebrado su enlace con Tareq Fontane en una celebración marcada por el lujo, la elegancia y una selecta lista de invitados, entre los que se encontraban algunas de las mujeres más conocidas de la alta sociedad internacional, como Carolina Herrera y Mar Flores.

La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el museo Albertina, uno de los grandes iconos culturales de la capital austríaca. Un enclave de excepción para una boda que ha reunido a un nutrido grupo de rostros VIP y que se ha prolongado durante todo un fin de semana.

Entre las invitadas destacó especialmente Mar Flores, que acudió a la celebración con un espectacular diseño de Alexander McQueen y joyas de Teresa de la Pisa. La modelo y empresaria compartió posteriormente algunas imágenes del enlace en sus redes sociales bajo el mensaje «celebrando el amor y la vida». La aparición de Flores en Viena llega, además, en un momento especialmente feliz para ella: acaba de convertirse en abuela por segunda vez. Su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han dado la bienvenida a una niña, a la que han llamado Tessa.

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La presencia de Carolina Herrera aportó todavía más glamour a una celebración que ha congregado a personalidades de distintos ámbitos. La diseñadora venezolana, referente internacional de la moda y la elegancia, compartió protagonismo con otros invitados vinculados a los círculos sociales y empresariales de la familia de la novia.

Una boda con raíces internacionales

Camila Chumaceiro Arcaya ha desarrollado parte de su trayectoria académica lejos de España. La joven estudió en la prestigiosa Universidad de Saint Andrews, en Escocia, institución especialmente conocida por ser el lugar donde se conocieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Fue durante su etapa en Londres cuando conoció a quien hoy es su marido, Tareq Fontane.

Fontane trabaja para la cadena hotelera Four Seasons y cuenta con raíces austríacas, un vínculo familiar que explica la elección de Viena como escenario del enlace. La capital europea se convirtió así en el punto de encuentro de familiares y amigos llegados de diferentes lugares para acompañar a la pareja.

La novia, además, pertenece a una conocida familia empresarial venezolana afincada en Madrid. Su madre, Eliza Arcaya, es propietaria de Café Murillo, uno de los bistrós más reconocidos de la capital, situado en el entorno del Museo del Prado y convertido con los años en un habitual punto de encuentro de personalidades de la sociedad madrileña.

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El enlace comenzó en el histórico Hotel Sacher, uno de los alojamientos más emblemáticos de Viena y célebre por la tarta que lleva su nombre. Desde allí partió la novia para uno de los momentos más esperados de la celebración, luciendo un vestido de Victoria Beckham confeccionado en crepé de seda y acompañado de pendientes de diamantes.

Tras la ceremonia, los festejos continuaron con diferentes actos para los invitados. Uno de ellos tuvo lugar en Pfarrwirt, un histórico mesón vienés con siglos de historia, donde los asistentes se sumergieron en las tradiciones locales con vestimenta típica austríaca, gastronomía vienesa y vinos de la casa.

Una boda internacional, con escenarios históricos y una lista de invitados de excepción, que ha situado a Camila Chumaceiro Arcaya y Tareq Fontane en el centro de todas las miradas.