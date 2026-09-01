Lucas reaparece tras su segunda operación de nariz y un cirujano explica el procedimiento: «Se reconstruye con injertos de cartílago»

Lucas González, de Andy y Lucas, ya está de vuelta en Madrid después de viajar a Turquía para someterse a una nueva intervención en la nariz. El cantante ha vuelto a ponerse en manos de un equipo médico después de las complicaciones surgidas tras su anterior operación y esta vez el objetivo no habría sido simplemente mejorar su apariencia, sino reconstruir parte de la estructura nasal, incluido el cartílago.

Las primeras imágenes de Lucas tras su llegada permiten apreciar el cambio y han vuelto a poner el foco en una zona que tiene mucho más peso del que parece en la apariencia de una persona. Porque cuando se modifica una nariz (y especialmente cuando hay que reconstruirla después de una cirugía previa) no sólo cambia esa estructura. Puede cambiar la percepción de todo el rostro.

En COOL hemos consultado al Dr. Marco Romeo, cirujano plástico y director de EtnaInstitute by Romeo (Madrid), para entender qué puede haber detrás de un caso como el de Lucas.

De una segunda rinoplastia a una reconstrucción

En el caso de Lucas, la diferencia fundamental estaría precisamente en que no se trataría de una simple segunda rinoplastia estética. Cuando una nariz ha sido intervenida anteriormente y aparecen complicaciones que afectan a su estructura, el planteamiento quirúrgico cambia por completo.

«En una primera rinoplastia el cirujano trabaja sobre una anatomía íntegra: remodela hueso y cartílago que están donde deben estar», explica el Dr. Romeo. «Reconstruir una nariz es otra disciplina: significa devolver estructura, soporte y cobertura a una nariz que los ha perdido».

Es decir, si una intervención previa ha dejado debilitada la estructura nasal, el objetivo de una nueva cirugía puede ser volver a construir aquello que ya no proporciona el soporte necesario. Por eso el especialista insiste en que no es correcto entender una intervención reconstructiva como un simple retoque.

«No hablamos de retocar, sino de reedificar», asegura. «Hay que aportar material (habitualmente cartílago del propio paciente) para reconstruir los pilares que sostienen la nariz, restaurar la vía aérea y conseguir, además, que el resultado sea estético».

¿Por qué habría que utilizar cartílago?

Uno de los datos que más llama la atención en el caso de Lucas es precisamente la referencia a una reconstrucción del cartílago nasal. Este tejido desempeña una función esencial porque proporciona buena parte del soporte y de la forma de la nariz.

Cuando ese soporte está comprometido, no basta necesariamente con modificar lo que queda. En determinadas reconstrucciones pueden utilizarse injertos de cartílago del propio paciente para volver a levantar y estabilizar la estructura.

El Dr. Romeo compara el tabique nasal con «la viga maestra de la nariz». Su parte anterior, explica, forma una estructura en ‘L’ que ayuda a sostener el dorso y la punta. «Cuando esa L está debilitada o destruida, la nariz colapsa (es la típica deformidad en silla de montar y la respiración se compromete».

En una reconstrucción compleja, por tanto, la prioridad no es únicamente conseguir una nariz que tenga una determinada forma, sino recuperar el armazón que permite que esa nariz se mantenga estable y funcione correctamente. «La reconstrucción consiste en reconstruir esa viga con injertos de cartílago tallados y fijados con precisión milimétrica», señala el cirujano.

En los casos más severos puede incluso ser necesaria una reconstrucción subtotal del septum, una de las técnicas más complejas de la cirugía nasal, porque implica rehacer prácticamente todo el armazón interno.

La segunda operación de Lucas no parte de cero

La situación se complica todavía más cuando el paciente ya ha pasado por quirófano anteriormente. Una nariz operada no ofrece las mismas condiciones que una nariz virgen, ya que los tejidos han sido manipulados y puede existir menos cartílago disponible.

«Cada cirugía consume capital», advierte el Dr. Romeo. Y ese capital está formado por elementos como el cartílago, la elasticidad de la piel y la vascularización.

«Consume cartílago, consume elasticidad de la piel, consume vascularización, y ese capital no se regenera». Por eso, aunque no exista un número concreto de operaciones que marque automáticamente el límite, cada nueva intervención debe valorarse de forma individual.

«He operado narices en su cuarta o quinta intervención con buen resultado, y he desaconsejado operar una tercera vez porque el riesgo superaba el beneficio posible», explica.

En el caso de Lucas, el hecho de que haya tenido que volver a operarse después de una intervención anterior hace especialmente relevante esta cuestión. La dificultad de una cirugía de revisión depende mucho más del estado de los tejidos que del número de veces que una persona haya pasado por quirófano. «Lo determinante no es cuántas cirugías ha habido, sino cuánto tejido queda y en qué estado», sentencia Romeo.