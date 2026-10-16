Joan Manuel Serrat se moja sobre su nueva vida como bisabuelo y confiesa cómo se cuida: «Disfruto todo lo que puedo»

Joan Manuel Serrat atraviesa una etapa muy especial en el terreno personal. El cantautor, que lleva décadas poniendo banda sonora a varias generaciones, ha sumado recientemente un nuevo capítulo a su historia familiar: se ha convertido en bisabuelo por primera vez y, además, por partida doble. Un momento que llega después de que su nieta Luna Serrat y el futbolista Dani Ceballos hayan dado la bienvenida a sus mellizas. Preguntado por esta nueva faceta, el artista ha preferido responder con la naturalidad que le caracteriza, dejando una frase que resume su manera de entender la vida: «Yo disfruto de la vida todo lo que puedo».

El cantante ha atendido a los medios durante un acto solidario, donde ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas sociales y la investigación médica. Aunque no ha querido extenderse sobre su reciente estreno como bisabuelo, sí ha compartido su filosofía vital y ha explicado cómo se encuentra actualmente. «Lo mejor que puedo», ha contestado cuando le han preguntado cómo se cuida. Una respuesta breve que ha acompañado de una confesión: no es especialmente estricto con la alimentación ni demasiado disciplinado con el ejercicio físico, pero asegura que se encuentra muy bien.

«No, no soy estricto con la alimentación, ni tampoco excesivamente disciplinado con el ejercicio, pero me siento muy bien», ha explicado. Una manera de tomarse las cosas que encaja con esa actitud tranquila con la que afronta esta etapa de su vida, alejado de las exigencias y disfrutando de los momentos que le brinda el presente. Al preguntarle directamente por su faceta de bisabuelo, Serrat ha evitado entrar en detalles sobre la intimidad familiar, aunque ha dejado claro que su intención es aprovechar la vida todo lo que pueda.

Joan Manuel Serrat, bisabuelo por partida doble

La noticia que ha ampliado la familia Serrat llegó el pasado 23 de julio, cuando Luna Serrat y Dani Ceballos anunciaron el nacimiento de sus dos hijas. La pareja compartió la feliz noticia a través de las redes sociales con varias fotografías de las recién nacidas y un mensaje cargado de emoción: «El amor que imaginábamos se quedó corto». Una declaración con la que expresaron la felicidad que sienten en esta nueva etapa, aunque manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde el principio.

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Los padres han optado por preservar la intimidad de las pequeñas y no han hecho públicos sus nombres ni otros detalles personales. Una decisión que sigue la línea de privacidad que ambos han procurado mantener pese al interés que despiertan tanto la trayectoria deportiva del futbolista como la conocida familia a la que pertenece Luna. Con la llegada de las mellizas, Serrat se ha estrenado como bisabuelo y ha visto crecer su familia con una nueva generación.

Luna es hija de Queco Serrat, primogénito del cantante, y Malena. Nieta de uno de los grandes referentes de la música española, ha construido su propio camino profesional, ligado inicialmente al periodismo y la comunicación. Trabajó como locutora de radio en Europa FM, en Barcelona, antes de apostar por su vocación interpretativa. Desde entonces, ha compaginado su actividad en el ámbito del marketing con su formación como actriz y diferentes proyectos sobre los escenarios y ante las cámaras.