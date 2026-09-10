Tras varios días de preocupación por su estado de salud, Marco, el hijo de Melendi y Dámaris Abad, de 15 años, ya ha recibido el alta hospitalaria. Ha sido su madre la encargada de comunicar, a través de las redes sociales, que afortunadamente el menor ya se recupera en casa junto a sus seres queridos.

Buenas noticias para el hijo de Melendi

Sabido es que Melendi siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida personal. De la misma manera, el artista ha tratado de proteger durante todos estos años la privacidad y la seguridad de los suyos, especialmente la de sus hijos. Sin embargo, en ocasiones hay aspectos de su intimidad que terminan saliendo a la luz, sobre todo cuando es el propio entorno familiar el que decide compartirlos. Es precisamente lo que ha ocurrido con el reciente ingreso hospitalario de Marco.

Fue Dámaris, conocida artísticamente como Dama, quien explicó desde el hospital que su hijo había tenido que ser intervenido de urgencia. «Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien», escribió entonces la cantante sevillana, tranquilizando así a sus seguidores después del susto inicial.

La artista también mostró su agradecimiento por la evolución favorable de Marco y aprovechó la delicada circunstancia familiar para lanzar una reflexión mucho más amplia sobre la importancia de valorar cada momento. «Agradecida por la vida y teniendo presente que vivirla es un regalo precioso», señaló. En otra de sus publicaciones dejó constancia de que el adolescente había superado su primera jornada en el centro sanitario y que afrontaban el siguiente día con optimismo.

Unas palabras que inevitablemente despertaron la preocupación entre sus seguidores y que rápidamente trascendieron más allá de sus redes sociales. Pese a ello, la familia optó por no ofrecer detalles acerca del motivo concreto de la intervención, manteniendo así la privacidad del menor en un momento especialmente delicado.

Días después, y consciente de la expectación que había generado la noticia sobre el estado de salud de su hijo, la expareja de Melendi ha reaparecido en el universo 2.0 para ofrecer una actualización. Esta vez, afortunadamente, con buenas noticias: Marco ya ha podido abandonar el hospital y continuar su recuperación en casa.

«En vista de la cantidad de medios que se hicieron eco de la operación de Marco, queremos dar las gracias a todos por haber tratado la información con tanto cariño y amor», ha comenzado diciendo Dámaris en sus redes sociales. Además, también ha desvelado cómo afrontan los próximos días tras el ingreso de su hijo: «Aprovechamos también para deciros a todas y cada una de las personas que se han preocupado por su salud que ya estamos en casa y que ahora toca recuperarse, rodeado de los mimos y el amor de toda su familia, que le ama».

De esta manera, la familia pone fin a unos días marcados por la inquietud y comienza una nueva etapa centrada exclusivamente en la recuperación del adolescente. El alta hospitalaria supone, sin duda, la noticia que todos esperaban después de que su ingreso y posterior intervención encendieran las alarmas.

Por el momento, ni Dámaris ni Melendi han querido entrar en más detalles sobre el problema de salud que llevó al joven a pasar por quirófano, preservando así su intimidad. Lo importante ahora es que Marco ya se encuentra en casa, acompañado por su familia y recibiendo todo el cariño necesario para recuperarse por completo.

Un desenlace tranquilizador después de varios días de incertidumbre y que la propia Dámaris ha querido compartir con quienes se interesaron por su hijo. Superado el susto y lejos ya del hospital, la prioridad para todos ellos es una sola: que Marco pueda dejar atrás definitivamente este episodio y retomar poco a poco su normalidad.