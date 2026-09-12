El gran secreto de Lady Gaga sale a la luz: reaparece con un bebé y se desvela que ha sido madre junto a Michael Polansky

Lady Gaga ha vuelto a ocupar todos los titulares, pero esta vez por una cuestión que nada tiene que ver con la música. La artista estadounidense podría estar viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal después de que unas imágenes hayan desatado los rumores sobre su posible maternidad. Gaga ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a Michael Polansky, con quien mantiene una relación desde hace años y que se convirtió en su prometido en 2024.

La maternidad es, además, un deseo que la cantante nunca ha escondido. En 2020, cuando el mundo se encontraba inmerso en la pandemia, Lady Gaga hablaba abiertamente sobre la posibilidad de formar una familia y mostraba su fascinación por la capacidad de las mujeres para traer una nueva vida al mundo. «¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos llevar a un ser humano dentro y hacerlo crecer», reconocía entonces. También tenía claro que quería que sus futuros hijos pudieran encontrar su propio camino: «Sólo quiero dejar que mis hijos descubran quiénes son».

Su historia con Michael Polansky comenzó un año antes de aquellas declaraciones. Ambos se conocieron en Los Ángeles en 2019 gracias a la hermana de la cantante y la conexión fue prácticamente inmediata. Después de aquella primera conversación, que se prolongó durante horas, llegaron varias semanas de llamadas antes de que se produjera su primera cita. La pandemia terminó poniendo a prueba aquella relación y los dos compartieron buena parte del confinamiento en Malibú, donde su historia terminó consolidándose.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Las imágenes que han puesto el foco sobre esta nueva etapa de Lady Gaga han sido publicadas por Page Six. En ellas, la cantante aparece junto a Michael Polansky mientras pasean con un bebé. Por ahora, ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre la supuesta llegada de su primer hijo y tampoco han trascendido detalles sobre el nacimiento, como el nombre del pequeño o cuándo habría llegado al mundo.

La relación entre Lady Gaga y Polansky ha ido avanzando con discreción mientras la cantante continuaba centrada en su carrera. En 2024 dieron un paso más cuando él le pidió matrimonio después de una jornada de escalada. El compromiso trascendió durante los Juegos Olímpicos de París, donde la artista comenzó a presentarlo públicamente como su prometido.

Ahora, las imágenes vuelven a colocar a la pareja en el centro de todas las miradas y abren un nuevo capítulo en la vida de Lady Gaga. La artista que durante años ha convertido los escenarios en su gran refugio podría estar estrenando ahora su papel más personal: el de madre. Por el momento, el silencio sigue siendo la respuesta de la pareja, mientras crece la expectación por conocer todos los detalles de esta nueva etapa.