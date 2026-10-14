Gloria Camila Ortega ha sido la última de tantas influencers que ha hablado abiertamente sobre su fe. Que la espiritualidad cada vez está más visibilizada en redes sociales no es ninguna novedad, pero, en las últimas horas, la hija de Ortega Cano ha desvelado que se apoya y mucho en Jesús. Sobre todo en esos momentos en que la creadora de contenidos ha tenido que despedir a una de sus mascotas.

Gloria Camila se apoya en la fe en un duro momento

Si por algo se caracteriza la colaboradora televisiva, es por ser todo un libro abierto a la hora de pronunciarse sobre su vida privada. Aunque en ocasiones hay asuntos que trata de proteger al máximo o a personas que forman parte de su familia, como a su hermano José Fernando o a su sobrina, menor de edad, en lo que respecta a su intimidad no tiene problema alguno en pronunciarse.

Es por ello que, al igual que la joven comparte los momentos más felices de su vida, no iba a ser menos cuando ocurren cosas no tan buenas (una manera de visibilizar que su vida no es idílica, aunque a veces lo parezca). A punto de terminar el 2026, Gloria Camila ha despedido a Ferbi, su perrita y su fiel compañera desde hace años.

«Ayer tuve que tomar una de las decisiones más duras de mi vida, soltar a Ferbi para siempre, estaba mayor y muy malita. Ferbi ha sido mi compañera de vida desde pequeña, desde que vivíamos en la finca, hasta hoy. Vino para hacernos la vida más amena y mejor. Qué difícil es despedirse, pero sé que fue feliz y que era la mejor», escribió la hija de Rocío Jurado en su perfil social junto a un vídeo en el que aparece junto a su mascota fallecida.

Tras pasar unas horas sumida en el dolor y el llanto, Gloria Camila ha decidido no encerrarse en casa, sino refugiarse en Dios. La joven ha aceptado la propuesta de su novio, que la ha invitado a una alabanza (una forma de hacer oración a través de la música). Aunque hay diversas parroquias en Madrid, como la ubicada en Argüelles, que cada miércoles tiene una hora de alabanza, hay grupos de música católica que también hacen conciertos como el que ha asistido Gloria. «Después de despedirme de Ferbi, llorar, llorar y más llorar, fui a refugiarme con Jesucristo. Álvaro me llevó a esta maravilla y os juro que sentía pena, pero también paz», ha escrito la joven junto a una imagen de la alabanza y un contundente mensaje: «Jesús te ama».