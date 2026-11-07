Fabián Ruiz debuta en la paternidad: las primeras imágenes junto a Rosa Pereira para dar la bienvenida a su hijo Bertín

Fabián Ruiz atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y es que el centrocampista del Paris Saint-Germain y su mujer, Rosa Pereira, han sido padres. La noticia se ha conocido al compartir las primeras imágenes de su primer hijo en común, al que han llamado Bertín. Un momento que llega después de un año inolvidable para el futbolista, que ha conseguido levantar la Copa del Mundo con la selección española y que ahora celebra uno de los triunfos más importantes de su vida fuera de los terrenos de juego: convertirse en padre.

Aunque el nacimiento se dio el pasado 4 de octubre, lo han hecho público a través de las redes sociales del internacional español, donde han posteado una serie de fotografías en blanco y negro que reflejan las primeras horas de vida del recién nacido. En una de ellas, Rosa aparece tumbada en la cama del hospital con su hijo sobre el pecho, mientras Fabián se inclina para besarla en la frente. Una estampa familiar en la que ambos transmiten la felicidad de esta nueva etapa.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el nombre elegido para el pequeño. Bertín es una elección poco habitual en España y sus padres han querido dejar constancia de ello en las propias imágenes. El nombre aparece bordado en el gorrito del bebé, con hilo verde, mientras que en su pijama de punto también puede verse su inicial. En otra de las fotografías, el futbolista aparece sosteniendo al niño en brazos, disfrutando de esos primeros momentos como padre.

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La llegada de Bertín tuvo, además, un episodio especialmente significativo para el centrocampista. Fabián se encontraba concentrado con la selección española en Oviedo cuando Rosa Pereira se puso de parto en París. Ante la noticia, el futbolista pidió permiso al seleccionador, Luis de la Fuente, para abandonar la concentración y poder acompañar a su mujer en el nacimiento de su primer hijo.

El técnico accedió a su petición y Fabián emprendió un viaje a contrarreloj desde Avilés hasta la capital francesa en un avión privado. Su prioridad en aquel momento estaba lejos del fútbol: quería estar junto a Rosa en uno de los días más importantes de sus vidas. La Federación Española de Fútbol confirmó entonces que el jugador abandonaba la concentración por motivos familiares y que no estaría disponible para el siguiente compromiso internacional.

La pareja, que se conoce desde la adolescencia, contrajo matrimonio en julio de 2025 en Sevilla, en la iglesia colegial del Divino Salvador. Rosa Pereira, psicóloga de profesión, ha acompañado al futbolista durante su trayectoria deportiva y también ha estado a su lado en uno de los años más importantes de su carrera. La llegada de Bertín supone ahora un nuevo capítulo en su historia juntos.

La publicación del futbolista no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño. Compañeros de profesión y amigos de la pareja han querido felicitarles por esta nueva etapa. Entre ellos se encuentran Joselu Mato, Jeremy Santos, la creadora de contenido Natalia Osona y Aurora Páez, hermana del futbolista Gavi. También ha destacado el mensaje del cantante Antonio José, que ha dedicado unas palabras especialmente cariñosas a Fabián y Rosa.

Así, el centrocampista suma un motivo más para recordar este 2026. Después de alcanzar la gloria deportiva con España y vivir una temporada llena de éxitos con el PSG, Fabián Ruiz comienza ahora una aventura completamente distinta junto a Rosa Pereira y el pequeño Bertín.